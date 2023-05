12-Jähriger auf Schulweg von Pkw erfasst: Autofahrer übersieht Schüler

Von: Joshua Eibl

Ein Holzkirchner Autofahrer stieß mit einem Schüler zusammen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. (Symbolbild) © Peter Kneffel

Bereits am Freitag übersah ein Holzkirchner Autofahrer einen 12-jährigen Schüler. Dieser hatte Glück im Unglück.

Holzkirchen - Am 26. Mai gegen 7.45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Holzkirchner mit seinem Pkw von der Föchinger Straße in die Rosenheimer Straße ein. Wie die Polizei berichtet, querte im Abbiegevorgang plötzlich ein 12-jähriger Schüler mit seinem Tretroller vom Fuß und Radweg die Straße. Hierbei hatte dieser Kopfhörer in den Ohren und übersah den abbiegenden Pkw. Einen Helm hatte der Junge nicht getragen.

Schüler landete auf Motorhaube

Der Pkw-Fahrer versuchte noch zu bremsen, schaffte dies jedoch nicht rechtzeitig und touchierte den Jungen, sodass dieser auf der Motorhaube des Pkw landete und zu Boden stürzte. Der Autofahrer eilte sofort zur Hilfe.

Glück im Unglück

Der Junge wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Seine Schürfwunden wurden durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro im Frontbereich.

Autofahrer erwartet Ermittlungsverfahren

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.

