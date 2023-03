Impressionen vom Alten Wirt in Weyarn

450 Jahre Gastfreundschaft aus Tradition: Alter Wirt in Weyarn

Alter Wirt in Weyarn © Alter Wirt Weyarn

Der Alte Wirt in Weyarn blickt auf 450 Jahre Bestehen zurück, auf Tradition und Brauchtum und jede Menge bayrische Kultur, die in Weyarn gelebt wird.

Seit nun genau zehn Jahren, ist Dirk Meyer Pächter vom Alten Wirt Weyarn, der traditionsreichen Gastwirtschaft mit angegliedertem Hotel. Er selbst kommt aus dem Norden Deutschlands und fühlte sich sofort wohl in der kleinen Gemeinde im Landkreis Miesbach. „Ich wurde hier sehr nett und herzlich aufgenommen. Wenn es so die nächsten Jahre weitergeht, bin ich sehr zufrieden“, schaut der 59-jährige Gastronom in die Zukunft.

Der Alte Wirt ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Berge

Zusammen mit seiner Tochter Sina führt er das Hotel der drei-Sterne-Kategorie. 40 Zimmer bieten Platz für fast 100 Gäste. „Weyarn ist ein guter Standort für Ausflügler oder Gäste, die weiterfahren nach Österreich und Italien. Auch zum Tegernsee, Schliersee oder Chiemsee ist es von uns aus nicht weit“, weiß Dirk Meyer. Viele seiner Gäste sind Stammgäste und übernachten regelmäßig im Alten Wirt.

Selbstverständlich können die Besucher ihre E-Automobile und E-Bikes auf dem Parkplatz vor dem Haus aufladen.

Zum Hotel gehört auch das Restaurant Alter Wirt. 100 Sitzplätze zählt der Gastraum, der gemütlicher gar nicht sein könnte. Das alte Gewölbe ist nicht nur Zeuge der vergangenen Jahre, es lädt zum Verweilen ein und sorgt zusammen mit den bayrischen Holzmöbeln und den grün weiß karierten Bezügen für eine heimelige Atmosphäre.

Regionale, saisonale Spezialitäten und bewährte Klassiker unter alten Kastanienbäumen

Im Biergarten gibt es weitere 250 Sitzplätze unter wunderschönen alten Kastanien. Dort lassen sich die Gäste Bier vom Fass, Grillspezialitäten und Brotzeiten schmecken. „Unser Außenbereich ist einer der letzten traditionellen Biergärten mit Service hier in der Gegend. Ich mag es innen und außen gerne. Das ist so authentisch und echt bayrisch“, erklärt Dirk Meyer. Echt Bayrisch ist auch die Speisenkarte.

Restaurantleiter Björn Kuschan leitet das Gasthaus seit zwei Jahren und hat viele neue und kreative Ideen verwirklichen können. „Wir legen Wert auf saisonale und regionale Lebensmittel. Unsere Lieferanten stammen alle aus der näheren Umgebung“, freut sich Björn Kuschan. Klassiker wie Schweinsbraten, Wurstsalat und Schnitzel finden die Gäste täglich auf der Karte, dazu kommen schmackhafte Burgervarianten und wöchentlich wechselnde Gerichte auf der Tageskarte. Rund zehn Mitarbeitende zählt die Gastronomie, fünf davon arbeiten in der Küche und weitere fünf im Service.

Inhaber Dirk Meyer © Alter Wirt Weyarn

Ich bin glücklich, wo ich jetzt bin. Wir können hier so viel bewegen und sind alle der Bodenständigkeit und der bayrischen Tradition verbunden. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team. Gemeinsam schaffen wir es jeden Tag unsere Gäste zu verwöhnen und der Zusammenhalt ist einzigartig.

Dirk Meyer selbst blickt auf über 40 Jahre Gastronomie-Erfahrung zurück, leitete sogar schon die Gastronomie in Fußballstadien und Eventarenen.

Als besonders schön empfindet er es, wenn regelmäßig die Schafkopfer oder die Stammtischler Platz im Alten Wirt nehmen. „Da wird unser Gastraum zum Wohnzimmer, das ist einfach herrlich und kommt einem vor wie das Bayern vor 100 Jahren“, so Meyer.

Der Alte Wirt ist eine beliebte Location für Feiern aller Art, von der Hochzeit bis zum Firmenevent

Der Alte Wirt ist aber nicht nur Restaurant und Hotel, er lädt auch zu Familien- und Firmenveranstaltungen ein. Geschäftsleute und Firmen, können in einem modernen Veranstaltungsraum arbeiten, der mit der neuesten Technik ausgestattet ist. Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen - für jegliche private oder betriebliche Feier gibt es die passenden Räumlichkeiten.

Das Personal des Alten Wirt macht die Feier zu einem unvergesslichen Moment. Zum zehnjährigen Jubiläum wird die Küche teilrenoviert. „Darauf freuen wir uns alle, die Köche natürlich am meisten“, weiß Björn Kuschan. Voller Elan und mit modernisierter Küche freut sich das Team des Alten Wirts, die Gäste zu begrüßen und lädt ein, in gemütlicher Atmosphäre zu schlemmen und zu genießen.

Öffnungszeiten Im Sommer von Mai bis September: täglich ab 11.00 Uhr (durchgehend warme Küche) In den Wintermonaten Montag bis Freitag: ab 16.00 Uhr Samstag und Sonntag: ab 11.00 Uhr (durchgehend warme Küche) Reservierung unter Tel.: 08020-90 400-0

verfasst von Kathrin Suda

Kontakt

Alter Wirt Weyarn

Inhaber: Dirk Meyer

Miesbacher Straße 2

83629 Weyarn

E-Mail: info@alterwirt-weyarn.de

Telefon: + 49 8020-904 000

Telefax: +49 8020-9040099

Web: www.alterwirt-weyarn.de