A8: Auffahrt Holzkirchen gesperrt: Umleitung über Weyarn und Hofoldinger Forst

Brückenneubau

Holzkirchen – Der Neubau der Autobahnbrücke der Anschlussstelle Holzkirchen erfordert abermals eine Teilsperrung: Von Montag, 10. Juli, bis voraussichtlich Donnerstag, 20. Juli, sind die Einfahrten in die A8 sowohl in Richtung Salzburg als auch in Richtung München gesperrt. Das teilt die Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes mit. Wer auf die Autobahn auffahren will, muss also auf die Anschlussstellen Weyarn oder Hofoldinger Forst ausweichen. Die Umleitung erfolgt auf der Staatsstraße 2573 über Oberlaindern/Mitterdarching beziehungsweise Otterfing/Sauerlach. Die Sperrung sei unvermeidbar, um den zweispurigen Anschluss der B318 an die neue Brücke herzustellen und gleichzeitig die Einfahrtsrampe in die Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg anzupassen, teilt die Autobahn GmbH mit.

Seit eineinhalb Jahren ist die Anschlussstelle Holzkirchen durch den Neubau Großbaustelle. Wie berichtet, besteht die neue Brücke aus zwei einzelnen, nebeneinander liegenden Brücken, was künftige Sanierungsarbeiten oder die Umleitung dazu erleichtert. Die Bauwerke werden als Dreifeldbrücken mit einer Länge von jeweils 120 Metern errichtet. Jede nimmt zwei Fahrspuren auf, die Gesamtbreite beträgt rund 23 Meter. Die erste Brücke ist bereits fertig, die zweite soll es bis Ende des Jahres werden. ag