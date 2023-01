A8: Münchner verliert Fahrrad von Anhänger – Radl trifft sieben Autos

18 Einsatzkräfte waren auf der A8 im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Es geschah wohl plötzlich: Ein Fahrrad löste sich von dem Anhänger eines Münchners, als dieser die A8 befuhr. Sieben nachfolgende Autos konnten nicht mehr ausweichen.

Sauerlach – Am frühen Mittwochabend, 4. Januar, gegen 19 Uhr befuhr ein 61-jähriger Münchner mit seinem Pkw Volvo die A8 Richtung München – hinten am Fahrzeug war ein Fahrradheckträger montiert und beladen mit einem hochwertigen Fahrrad. Kurz vor der Anschlussstelle Hofoldinger Forst nahm das Unglück seinen Lauf: Aus bislang unbekannten Gründen löste sich das teure Fahrrad vom Heckträger und fiel auf die Autobahn.

A8 Richtung München: Fahrrad fällt von Anhänger und trifft sieben Autos

Für mehrere nachfolgende Fahrzeuglenker geschah dies so unvermittelt, dass sie keine Chance mehr hatten, dem Hindernis gefahrlos auszuweichen. Ein Großteil der Fahrzeuglenker konnte ihre Pkw unmittelbar nach der Unfallstelle auf dem Pannenstreifen zum Stillstand bringen. Insgesamt wurden durch die Polizei sieben geschädigte Fahrzeuge festgestellt inklusive einem Lkw-Anhänger-Gespann.

Der Sachschaden an dem verlorenen Fahrrad, welches ein Totalschaden ist, bewegt sich im Bereich um die 4.000 Euro. An den beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen durch das Überfahren der verlorenen Ladung oder Ausweichmanöver verletzt.

A8 nach Unfällen für eine Stunde gesperrt

Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, bei dem beschädigten Lkw-Anhänger musste vor Ort ein Reifenwechsel durchgeführt werden.

Im Einsatz waren neben zwei Polizeistreifen noch die Feuerwehr Hofolding mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei Holzkirchen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn mussten der Seitenstreifen sowie der rechte Fahrstreifen für circa eine Stunde gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen dadurch hielten sich jedoch in Grenzen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

