Alkoholisierte Mountainbikerin stürzt: Schwere Verletzungen

Von: Joshua Eibl

Eine Mountainbikerin stürzte schwer. © Friso Gentsch

Betrunken sollte man weder ins Auto noch auf das Fahrrad steigen. Dies musste auch eine 52-Jährige aus Weyarn erfahren.

Weyarn - Eine 52-jährige Radfahrerin aus Weyarn ließ es über den Feiertag krachen. Sie war am Montag gegen 19.30 Uhr mit einem Mountainbike in Kleinpienzau unterwegs. Auf der Dorfstraße stürzte sie alleinbeteiligt und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Anzeige wegen Trunkenheit

Die Polizeibeamten hatten bei der Mountainbikerin deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sie muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

