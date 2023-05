Alkoholisierte Spritztour mit Traktor: 15-jähriger verlängert seine Probezeit

Von: Joshua Eibl

Die Polizei nahm einen 15-jährigen aus dem Verkehr. © Ulrich Stamm / IMAGO

Für einen 15-jährigen endete eine feucht-fröhliche Traktorfahrt am Sonntag mit bitteren Konsequenzen.

Warngau - Eine Spritztour endete für einen Fahranfänger am Sonntag unerfreulich. Gegen 21.35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Holzkirchen einen 15-jährigen Warngauer, der mit einem Traktor in Wall unterwegs war. Der 15-jährige Fahrer gab laut Polizei an, mit einem Freund eine Spritztour zu machen. Ein landwirtschaftlicher Bezug war bei dieser Fahrt nicht gegeben. Auch eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der Warngauer nicht vorweisen.

Dafür stellten die Beamten beim 15-jährigen Warngauer Alkoholgeruch fest, woraufhin ein Atemalkoholtest bei dem Traktorführerschein-Neuling durchgeführt wurde. Dieser ergab einen niedrigen Wert unterhalb der 0,5 Promillegrenze. Für Fahranfänger gilt in der Probezeit jedoch die Null-Promille-Grenze. Dabei war er nicht der erste Verkehrteilnehmer der dieser Tage unter Alkoholeinfluss stand.

Teures Vergehen

Nun muss der 15-jährige Warngauer mit einer Verlängerung seiner Probezeit um zwei Jahre, einem Bußgeld von mindestens 250 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

je