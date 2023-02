„Ich bin da, wenn etwas ist“: Christian Probst gibt Einblicke in seine Arbeit als Streetworker

Teilen

Ansprechpartner am Ladehof: Christian Probst ist seit bald 14 Jahren als Streetworker in der Marktgemeinde Holzkirchen im Einsatz. © Thomas Plettenberg

Was Christian Probst sagt, lässt aufhorchen. Der Druck bei den Jugendlichen steige: „Es geht nur noch ums Funktionieren“, sagt der Streetworker aus Holzkirchen.

Holzkirchen – Und er hat im Gemeinderat anklingen lassen, dass Bedarf besteht, sich mit der Politik auszutauschen. Wir haben den 47-jährigen Sozialpädagogen und Erzieher, der seit Mai 2009 in der Marktgemeinde arbeitet, in den Räumen der mobilen Jugendarbeit am Holzkirchner Ladehof besucht.

Die Container, in denen die mobile Jugendarbeit untergebracht ist, sind spärlich eingerichtet. Doch sie sind belebt, das spürt man. Es gibt eine kleine Küche, einen gemütlichen Raum für Einzelgespräche. Probst zeigt auf einen großen Drucker und lacht: „Der ist uns zu groß, wenn den jemand gegen eine Spende nimmt, geben wir ihn weg.“ Die Räume befinden sich zwischen Skaterpark und Sportanlage, über eine Terrasse haben Probst und sein Team direkt Zugang zu den Jugendlichen, die sich dort aufhalten. Was nicht heißt, dass er auf die Jugendlichen zugeht. „Ich bin da, wenn etwas ist“, sagt Probst. Aber er laufe nicht hinterher.

Mobile Jugendarbeit habe sich „brutal verändert“. Heute nehme das Thema Obdachlosigkeit zu, berichtet Probst etwa. Oder das Thema Schulden. Der Umgang mit Geld müsse gelernt werden, schiebt Probst erklärend hinterher. Im Dezember hatte er im Holzkirchner Gemeinderat drastische Worte für die Situation vor Ort gefunden. Es gebe ein Vertrauensproblem bei Jugendlichen, neue Probleme mit neuen Leuten träten auf. Man spüre die Einwirkung aus München und Rosenheim.

Probst erzählt auch die Geschichte eines Mädchens, das sich vor anderen eine komplett erfundene Identität gab, inklusive der Erzählung eines zerrütteten Elternhauses – weil sie „dazugehören wollte“. Suchtkarrieren würden heute im Alter von 12 oder 13 Jahren beginnen. Ist das etwas, das spezifisch für Holzkirchen ist? Probst winkt ab: „Nein, die Ursachen für das sind global, aber wir spüren vor Ort die Auswirkungen.“

Was aus seiner Sicht zu dieser Veränderung geführt hat, ist das Gefühl vieler Jugendlicher, bei Fehlern als Person infrage gestellt zu werden. Schwäche zeigen, das gehe nicht, so der Eindruck, den viele Jugendliche hätten. Und obwohl dies gesamtgesellschaftliche Phänomene seien, würde sich die „große Politik“ nicht darum kümmern, führt Probst aus. Das vor Ort anzugehen, trifft seinerseits auf viele Probleme, oft bürokratischer Natur. Probst nennt den Datenschutz. Den hält er für wichtig, sagt aber auch: „Wenn ich mit der Schulsozialarbeit zusammenarbeiten will, darf ich den Namen des Jugendlichen nicht nennen.“ Da werde es dann schwierig, zu helfen.

Probst wünscht sich, dass die Probleme in den Blick genommen werden. Dazu bedarf es mehr als nur Arbeitskreisen auf politischer Ebene, betont er. „Man muss sich die durchgehende Entwicklung anschauen und bewusst werden“, fordert der Streetworker. Nicht an den Symptomen arbeiten, sondern das System ändern. Hört sich das nicht immer noch zu abstrakt an? Probst nickt – und hat konkrete Überlegungen parat.

Nach Probsts Meinung müssten wieder Werte Einzug in die Gesellschaft halten, wie Ehrlichkeit, Respekt und Geborgenheit. Dafür hätten etwa Medien und Familien Verantwortung. „Wir brauchen aber auch Vorbilder“, ergänzt Probst. Bekannte Persönlichkeiten, die in Kontakt mit den Jugendlichen treten und die Werte vorleben – das hält Probst für wichtig. In Holzkirchen ist der Ladehof ein Ort, wo an diesem „Systemblick“ gearbeitet wird – wenn nötig, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.

Andreas Wolkenstein