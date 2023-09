Arbeiten an neuem Bauhof im Zeitplan

Von: Christine Merk

Die neue Lagerhalle ist schon zu erahnen. Sie wird 100 Meter lang und 45 Meter breit. In Richtung Süden – im Bild hinter der rechten Wand – schließt sich das Verwaltungsgebäude an. © Thomas Plettenberg

Der Neubau des Holzkirchner Bauhofs macht sichtliche Fortschritte. Halle und Verwaltungsgebäude wachsen in die Höhe. Die Arbeiten sind im Zeitplan, teilt das Rathaus mit. Noch heuer könnte Richtfest gefeiert werden.

Holzkirchen – Wer an dem Grundstück bei Marschall vorbeifährt, sieht bereits entlang des Amalie-Hohenester-Wegs die Lagerhalle entstehen, die mit 100 Metern Länge und 45 Metern Breite beeindruckende Maße haben wird. Die südliche Seitenwand steht schon, einzelne Zwischendecken sind eingezogen, entlang der künftigen Außenwände ragen Stahlträger in die Höhe. Sie werden das Pultdach tragen. Im Westen ist dieses sechs Meter hoch und steigt nach Osten bis 13 Meter Höhe an. Zwei Drittel der Halle können beheizt werden, für Schreinerei und Kfz-Werkstatt.

Rohbau Ende November fertig

„Wir freuen uns, dass der Bau so zügig vorangeht und der Zeitplan bisher sehr gut eingehalten wird“, sagt Bürgermeister Christoph Schmid. Nach diesem Zeitplan sollte der Rohbau inklusive Fassade und Dach bis Ende November fertiggestellt sein. Anschließend beginnt der Innenausbau.

Modernes Verwaltungsgebäude

Noch im Oktober werden die zwei Streusalz-Silos aufgebaut, ebenso wie das zweite Obergeschoss des Verwaltungsbaus in Holzbauweise. Das Verwaltungsgebäude schließt sich im rechten Winkel südlich an die Halle an, mit der es über eine Brücke verbunden wird. Auch bei diesem ist bereits der Rohbau mit Keller und erstem Obergeschoss erstellt. Hier werden Büros und zwei Wohnungen untergebracht, außerdem Sozialräume und Duschen, die es bisher für die rund 35 Bauhofmitarbeiter nicht gab. Wegen des aufwendigeren Innenausbaus wird die Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ende des nächsten Jahres oder Anfang 2025 soll alles abgeschlossen sein.

Standorte werden zusammengefasst

In dem neuen Domizil soll künftig alles Platz finden, was momentan noch an mehreren Standorten in der Marktgemeinde untergebracht ist. Gerätschaften und Material sind bislang verteilt auf den Hauptbetriebssitz an der Badgasse, Ladehof, Wertstoffhof an der Thanner Straße und ein Gelände in Föching. Schon 2007 hatte Holzkirchen einen neuen, größeren Bauhof ins Auge gefasst und damals das Grundstück in Marschall erworben. Die Marktgemeinde wollte eine Kalthalle bauen, doch das Geld fehlte. Vor drei Jahren nahmen die Planungen wieder Fahrt auf, 2021 stimmte der Gemeinderat dem Neubau zu, im März dieses Jahres war Spatenstich.

2,8 Millionen Euro Förderung

Holzkirchen hat nach demBeginn des Ukraine-Kriegs mit seinen Ausschreibungen den richtigen Zeitpunkt erwischt. Es sei „überwiegend leicht“ gewesen, Firmen zu gewinnen, und es habe bei den Ausschreibungen immer mehrere Angebote gegeben, teilt das Rathaus mit. Auch Firmen aus der Region seien an dem Projekt beteiligt.

Die Gebäude werden nach dem KfW-Standard 55 gebaut und an die Geothermie in der Alten Au angeschlossen. So konnte sich die Marktgemeinde eine Förderung von 2,8 Millionen Euro sichern. Die Gesamtkosten sind mit 27,2 Millionen Euro kalkuliert, 1,8 Millionen Euro stehen als Risikoreserve bereit.

Vorfreude auf Richtfest

Die Vorfreude auf den neuen Bauhof war bei den Mitarbeitern beim Spatenstich deutlich sichtbar. Auch Bürgermeister Schmid ist zufrieden. „Der neue Bauhof bietet ausreichend Platz für alle Maschinen, Fahrzeuge und Gerätschaften, außerdem ausgezeichnete Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen des Bauhofs“, sagt er. „Wir gehen davon aus, dass der Baufortschritt so weitergeht, sodass wir vielleicht in ein paar Monaten schon Richtfest feiern können.“