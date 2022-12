Kiesabbau: Betreiber wollen erweitern - Gemeinde besteht auf asphaltierten Zufahrtswegen

Von: Andreas Höger

Den Böschungsstreifen zwischen ihren Gruben wollen zwei Betreiber in Otterfing jetzt auch abgraben. Die Gemeinde ist grundsätzlich einverstanden, will dafür aber die Zufahrtswege asphaltiert haben (Symbolbild). © Vroni Macht

Zwei Kiesgruben-Betreiber im Norden Otterfings wollen eine Böschung zwischen ihren Gruben abgraben und sich den Ertrag teilen. Die Gemeinde ist nur einverstanden, wenn dafür Zufahrtswege asphaltiert werden.

Otterfing – Zwei Unternehmen wollen etwas mehr Kies abbauen. Und die Gemeinde will, dass dafür zwei Zufahrtswege asphaltiert werden. Im Kiesgruben-Gürtel im Norden Otterfings deutet sich ein „Deal“ an. Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erklärte, planen die Firmen Rohrdorfer und Fasching, eine bislang grubentrennende Böschung gemeinsam abzugraben. Dazu braucht es eine Extra-Genehmigung, an die der Bauausschuss Bedingungen knüpft: Die Firmen sollen auf eigene Kosten die Zufahrt zu den neuen Abgrabungsflächen asphaltieren.

Laut Zellner wollen die Firmen ihre an der Hienlohestraße gelegenen Gruben verbinden. So könnten sie eine 340 Meter lange und 34 Meter breite Böschung zusätzlich abgraben. Drei Teilabschnitte sind vorgesehen, die von 2025 bis 2027 angepackt werden sollen. „Das passt zu den Genehmigungsfristen der bestehenden Gruben“, erklärte Zellner.

Nach ersten Gesprächen mit den Betreibern ist angedacht, dass diese dafür die Verlängerung der Hienlohestraße asphaltieren. „Zusätzlicher Abbau bedingt ja auch zusätzlichen Verkehr“, erklärte Zellner. Der Gemeinde sei wichtig, dass die Lkw weniger Staub aufwirbeln und Schmutz nicht durchs Gewerbegebiet tragen. Nur Rohrdorfer verfügt aktuell über eine Reifenwaschanlage.

Zusätzlich soll auch ein Feldweg asphaltiert werden, der 100 Meter nach der Bahnüberführung in gerader Linie nach Osten führt; wo dieser Feldweg nach Süden abknickt, wird demnächst eine weitere Grube eröffnet. „Aktuell wird die Fläche schon abgeschoben“, sagt Zellner. Um zu verhindern, dass die Lkw von dort direkt nach Süden durch die Wohnbereiche Otterfings (Staudenfeldweg) fahren, will das Rathaus den Verkehr auf dem dann neu asphaltierten Feldweg nach Westen und durchs Gewerbegebiet leiten.

„Am besten wäre eine direkte Querung auf die Staatsstraße“, sagte Zweiter Bürgermeister Gerhard Heimerer (CSU), der die Ausschusssitzung leitete, „aber der Flächenverbrauch nur für eine Kiesabbau-Zufahrt wäre schon sehr groß.“ Zusätzlichen Verkehr durch das Gewerbegebiet hält Susanne Weitl (CSU) aber auch für problematisch: „Durch die Ansiedlung von Logistik-Unternehmen ist dort verkehrlich ein Nadelöhr entstanden.“

Grundsätzlich misstrauisch zeigte sich Roberto Sottanelli (SPD). Er verwies darauf, dass der besagte Böschungsstreifen außerhalb der Kiesabbau-Zone liegt, die der Gemeinderat mühevoll ausgewiesen habe. Jetzt vorschnell eine Ausnahme zu ermöglichen, dazu sei er nicht bereit. „Besonders mit einer Firma, die hier nicht heimisch ist, gab es ja immer wieder Probleme.“ Er befürchtet eine Salamitaktik: „Wenn wir das ermöglichen, könnte das ein Türöffner für weitere Begehrlichkeiten außerhalb der Zone sein.“

Auch Georg Schlickenrieder (CSU) bestand darauf, möglichst wasserdichte Vereinbarungen bezüglich der Asphaltierungen zu treffen, ehe das gemeindliche Einvernehmen erteilt wird. „Wir wurden da draußen jahrelang geärgert“, betonte Schlickenrieder.

Der Eingriff in die Landschaft halte sich beim vorliegenden Antrag aber doch in Grenzen, erklärte Heimerer. „Wir bekommen ja sogar neue Straßen“, ergänzte Andreas Eichhorn (SPD). Zellner aber sagte zu, die Bauvereinbarungen wegen der Straßen beizubringen. Erst dann will der Gemeinderat über den Antrag entscheiden.

