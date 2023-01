Ausblick 2023 Valley: Dranbleiben an den dicken Brettern

Jahresvorschau der Gemeinde

Für die Gemeinde Valley gilt es weiter, dicke Bretter zu bohren. Es hakt weiter beim Lärmschutz an der A8 und beim Hochwasserschutz, schildert der Bürgermeister im Ausblick 2023.

Valley – Einiges klingt in Valley nach „Alle Jahre wieder“, die Gemeinde hat ein paar dicke Bretter zu bohren. Man bleibe aber dran, versichert Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) im Ausblick.

Lärmschutz

Der Lärmschutz entlang der Autobahn, auf den viele Anwohner in der Gemeinde Valley seit 2009 Rechtsanspruch haben, lässt weiter auf sich warten. Es hakt am Trinkwasserschutz. Wie berichtet, wurde 2020 das Planfeststellungsverfahren aufgespalten in zwei Teile: die Lärmschutz-Maßnahmen innerhalb der strengen Schutzzone II des Wasserschutzgebiets für die Mühlthaler Hangquellen der Stadtwerke München (SWM) und die in der weniger strikten Zone III. Seither wartet der Valleyer Bürgermeister darauf, dass es vorwärtsgeht. Die Autobahn GmbH des Bundes müsse die Planung anpassen. Bei einem Ortstermin – anvisiert für Ende Januar, Anfang Februar – wolle die Gemeinde den Sachstand abfragen. „Es ist ein Drama“, sagt Schäfer. „Die Hoffnung ist weiter, dass wir wenigstens in der Zone III vom Fleck kommen.“

Hochwasserschutz

Auch der Hochwasserschutz ist nicht im Fluss. Längst gibt es konkrete Pläne, das Rückhaltebecken in Oberdarching zu erhöhen. Das beauftragte Ingenieurbüro stehe in Verhandlungen mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. „Wir müssen runterkommen bei den Kompensationsflächen“, sagt Schäfer. Man sei auf einem „guten Weg“. Die Gemeinde brauche gut 2000 Quadratmeter Öko-Ausgleichsfläche, auch dafür liefen Verhandlungen. „Wir müssen das endlich dahin bringen, dass wir das heuer umsetzen können.“ Schäfer hofft auf eine Ausschreibung in der zweiten Jahreshälfte.

Ein Sturzflut-Risiko-Management, das Gefahren abseits offensichtlicher Stellen, etwa entlang von Bachläufen, aufdecken soll, wie es mehrere Gemeinden im Landkreis – darunter Warngau und Weyarn – vorantreiben, ist in Valley weiter nicht in Sicht. Bekanntlich ist Oberdarching von Starkregen immer wieder heftig betroffen. Schäfer verweist auf die Feuerwehr, die einen Maßnahmenkatalog erstellt habe, und setzt große Hoffnung ins Rückhaltebecken. „Wir sind im Austausch mit dem Planungsbüro und dem Wasserwirtschaftsamt, was sinnvoll ist und ob wir noch was ergänzen sollten oder nicht.“ Einen Zeitraum, bis wann eine Entscheidung fallen soll, nennt er nicht.

Infrastruktur

Dem ideellen Erbe aus dem Kampf gegen den einstigen IBB-Sender „Radio Free Europe“ in Oberlaindern zum Trotz: In der Gemeinde ist angekommen, dass das Mobilfunknetz sehr zu wünschen übrig lässt. Im Herbst verweigerte der Gemeinderat dem Bauantrag für einen Mobilfunkmasten im Bereich Grub/Kreuzstraße dennoch den Segen, zu viel schien unklar. Der Masten hat dennoch Chancen, denn die Baugenehmigung erteilt nicht die Gemeinde: „Der Bauantrag liegt noch beim Landratsamt“, erklärt Schäfer auf Anfrage. In Sachen Breitbandausbau laufe heuer das Förderverfahren nach der bayerischen Gigabit-Richtlinie für Grub.

Im Straßenbau steht vor allem ein großer Posten an: Der zweite Teil der Fellacher Straße, bis zum Bahnübergang Fellach, wird auf 4,50 Meter ausgebaut, berichtet Schäfer.

Energie

Im Norden der Gemeinde Valley liegt ein Windkraft-Vorranggebiet. „Wir wollen uns informieren, welche Möglichkeiten wir dort haben“, kündigt Schäfer an. „Von Gemeindeseite aus sind wir dem gegenüber positiv eingestellt.“ Es gab bereits eine Fahrt ins energieautarke Vorzeige-Dorf Wildpoldsried von Gemeinderat und Arbeitskreis Energie. Das Projekt sei aber noch im „Anfangsstadium“.

Mittelschule

Die Zukunft der Mittelschule in Valley scheint weiter wacklig. Immerhin hat im Herbst wieder eine 5. Klasse mit gut 20 Schülern an der Mangfalltal-Schule begonnen. Wie es im Schuljahr 2023/24 weitergeht, müssen die Anmeldungen zeigen. Bayernweit gehen die Schülerzahlen an Mittelschulen zurück. Kleine Standorte wie Valley trifft das besonders, weil sie mit den großen Standorten um die raren Lehrkräfte konkurrieren. „Wenn Schülerzahlen und Lehrer nicht da sind, können wir als Gemeinde wenig machen“, sagt Schäfer. Valley stehe aber hinter der Schule.

