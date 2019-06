Studenten der Hochschule München präsentieren Ideen für einen schöneren Bahnhof in Holzkirchen

Tourismus-Studenten schlagen auf dem Holzkirchner Bahnhofsareal ein Parkhaus auf Stelzen über dem Skatepark vor, eine autofreie Münchner Straße - und weitere kühne Maßnahmen

Holzkirchen – „Hässliche Blechlawine“ auf dem Bahnhofsvorplatz, unattraktiv für Fremde: die Tourismus-Management-Studenten der Hochschule München ließen kein gutes Haar am Bahnhof. Für ihre Masterarbeit haben sie das Areal und seine Einbettung in den Ort untersucht. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag zeigten sie Lösungen auf.

Wie berichtet hatte der Gemeinderat im Dezember beschlossen, einen städtebaulichen Wettbewerb auszuloben, um das Areal schöner zu machen. Stadtplaner zur Verfahrensbetreuung hat die Gemeinde schon gefunden: das Regensburger Architekturbüro Dömges. Bis Ende des Jahres soll die Auslobung stehen. Die Vorschläge der Studenten dienen als Inspiration für den Wettbewerb. Die Studierenden beackerten drei Themen: die Mobilität am Ort, denn der Bahnhof ist davon nicht losgelöst. Das Bahnhofsumfeld und das Bahnhofsgebäude.

Car-Sharing, Bike-Sharing und ein autonomer Bus

In Sachen Mobilität kritisierten sie unter anderem den vielen Verkehr auf der Münchner Straße, der die Aufenthaltsqualität beeinträchtige. Außerdem die schlechte Anbindung der Gewerbegebiete und die parkenden Autos vor dem Bahnhof, die einer repräsentativen Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes entgegenstehen. Die Studenten schlugen unter anderem vor, die Münchner Straße zwischen Oskar-von-Miller-Platz und Marktplatz für Autos zu sperren – und sie auf ihrem Weg zum Bahnhof umzuleiten über die Nordspange. Dagegen soll ein autonomer Bus auf der Strecke fahren. Am Bahnhof soll eine Mobilitätsdrehscheibe eingerichtet werden – mit Bike- und Carsharing inklusive Ladestationen, einer Radreparaturstation und Zugang zu einer neuen, zweiten Unterführung, die zu den Gleisen führt.

Coworking-Area und Smart Lockers soll es im neuen Bahnhofsgebäude geben

Dem Bahnhofsumfeld attestierten die Studenten unter anderem mangelnde Zugänge zu den Gleisen und eine schlechte Wegweisung. Der Bahnhofsvorplatz sei unattraktiv. Sie schlugen – neben anderen Maßnahmen – vor, ein Parkhaus auf Stelzen an der Erlkamer Straße zu bauen – genau über dem Skatepark, der dann vom positiven Nebeneffekt einer Überdachung profitieren würde. Ohnehin erreichten die über die Nordspange umgeleiteten Autos den Bahnhof über die Erlkamer Straße. Der so vom Parkverkehr befreite Bahnhofsvorplatz könnte repräsentativ gestaltet werden. Das gebührenpflichtige Parkhaus wäre eine Einnahmequelle für die Gemeinde. Im obersten Stockwerk des Parkhauses stellen sich die Studenten Coworking Areas vor und sogenannte Smart Lockers. In diese Schließfächer können etwa Päckchen geliefert werden – der Lieferverkehr im Markt würde abnehmen.

Das Bahnhofsgebäude – dem Wartebereich und Toiletten fehlen – wollen die Studenten abreißen. Sie stellen sich vor, an seiner Stelle ein Hochhaus zu bauen. Es soll unter anderem ein Café bieten und einen Dachgarten, auf dem Gartler Parzellen mieten können. Die VHS und die Agentur für Arbeit könnten hier einziehen, Firmen Büros anmieten. Auch das wäre eine Einnahmequelle, die für Investoren eine Beteiligung am Bau interessant machen könnte.

CSU-Bürgermeisterkandidat Christoph Schmid sagte: „Mir wurden die Augen geöffnet, wie greißlich der Bahnhof ist.“ Es seien gute Ideen dabei, wie der Bau einer zweiten Unterführung. Zweite Bürgermeisterin Elisabeth Dasch sagte: „Wir sollten den Mut aufbringen und einige Ideen als Anforderung in den Wettbewerb einbringen.“

