Willkommen in Holzkirchen Magdalena Wohlschläger.

Baby des Tages

von Klaus-Maria Mehr schließen

Noch schläft sie selig mit ihrem rosa Mützchen. Doch bald geht das Leben los. Jeden Tag ein bisschen mehr. Wir begrüßen Magdalena aus Holzkirchen - ein Weihnachtsbaby.

Denn Magdalena wurde an keinem geringeren Datum geboren, als am 25. Dezember 2016. So schön das ist, wird es für ihre Eltern Brigitte und Georg Wohlschläger eine besondere Aufgabe werden, ihrem Geburtstag genauso viel Aufmerksamkeit wie dem Weihnachtsfest zu schenken. Magdalena wog bei ihrer Geburt 3520 Gramm und maß 53 Zentimeter.

kmm