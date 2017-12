Betrunkener Fahrer rammt Auto eines Holzkircheners: Neun Verletzte

Neun Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Salzburger Autobahn bei Piding am zweiten Weihnachtsfeiertag verletzt worden. Der Wagen eines Holzkirchners wurde von einem anderen gerammt.

Piding - Nach Angaben der Polizei war bei dem Unfall Alkohol im Spiel. Eine Familie war in der Nacht zum Dienstag in Richtung Salzburg mit dem Auto unterwegs, als ein Auto dem Wagen auffuhr. Dabei seien nach ersten Erkenntnissen fünf Insassen in dem Wagen der Familie verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. In dem auffahrenden Wagen seien vier weitere Menschen verletzt worden, teilte der Sprecher weiter mit. Es sei ersten Erkenntnissen zufolge offenbar niemand in Lebensgefahr.

Bei dem auffahrenden Wagen handele es sich um einen Mietwagen. Der Mann am Steuer des Mietwagens sei alkoholisiert gewesen, sagte der Sprecher. An beiden Autos sei erheblicher Sachschaden entstanden, „es war ein Trümmerfeld“. Genaueres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Die A8 blieb in Richtung Salzburg etwa zwei Stunden lang gesperrt.

mm/tz/dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa