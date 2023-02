Kuriose Kontrolle bei Holzkirchen: Polizei stoppt Boot auf der Autobahn

Von: Joshua Eibl

In Holzkirchen zogen Beamten ein Kajütboot aus dem Verkehr. (Symbolbild) © dpa/Carsten Rehder

Die Polizei hat am Mittwochmittag auf der Autobahn ein auffälliges Kajütboot aufgehalten. Schnell wurde klar - es hat sich ausgeschifft.

Holzkirchen - Am Mittwoch, 8. Februar, fiel gegen 13.30 Uhr einer Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen auf der A8 Richtung Süden ein auffälliges Gespann ins Auge. Hinter einem Sprinter wurde auf einem Anhänger ein knapp 9 Meter langes und 3 Meter breites Kajütboot transportiert. Zur Kontrolle von Maßen und Gewichten wurde das Fahrzeuggespann zum Gelände der Autobahnpolizei verbracht.

Gefahr für den Straßenverkehr

Schnell wurde klar, dass die Fahrt für den 53-jährigen Kroaten hier erstmal vorbei ist. Laut Polizei war nicht nur die gesamte Fahrzeugkombination zu schwer, sondern es wurde auch festgestellt, dass der Anhänger mit dem schweren Motorboot völlig überlastet war. Über eine Tonne zu schwer war das Boot für den kleinen Anhänger und stellte somit eine massive Gefahr für den Straßenverkehr dar, da Bremsen und Achsen natürlich nicht für solch eine Überladung ausgelegt sind. Hinzu kam noch, dass die Überbreite der Ladung nach hinten nicht kenntlich gemacht war und die erforderlich Ausnahmegenehmigung für solchen einen Großraumtransport nicht mitgeführt wurde. Für die zu erwartende Geldbuße hinterlegte der Mann eine Sicherheitsleistung von 500 Euro und muss nun seinen Heimweg vorläufig ohne sein Boot fortsetzen, um dann einen geeigneten Anhänger zu beschaffen.

