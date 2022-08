BRB: Gemischte Bilanz zum 9-Euro-Ticket

Kernproblem: Infrastruktur

Von Christine Merk schließen

Übervolle Züge und verärgerte Reisende, aber auch viele, die erstmals die Bahn nutzten – BRB-Chef Arnulf Schuchmann zieht nach drei Monaten 9-Euro-Ticket eine gemischte Bilanz. Kernproblem für die Attraktivität der Bahn: die marode Infrastruktur.

Holzkirchen – Auf der einen Seite ein „Schnellschuss der Politik“, der Bahnunternehmen vor riesige Herausforderungen stellte, auf der anderen Seite natürlich auch ein Erfolg – Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB), zieht zum Ende der drei Monate mit dem 9-Euro-Ticket eine gemischte Bilanz.

Mit etwa 375 000 verkauften Tickets rechnet die BRB bis Ende August in ihren fünf Netzen. Das sei, verglichen mit der Zeit vor Corona, eine Steigerung zwischen 40 und 60 Prozent. Ganz offensichtlich wurde die Aktion also gut angenommen.

Den Andrang zu bewältigen, war für die Bahnunternehmen und ihre Mitarbeiter aber alles andere als einfach, wie Schuchmann aufzeigt. Zwar war die Nachfrage über die drei Monate gleichmäßig, doch an Feiertagen und bei gutem Wetter gab es „Ausschläge nach oben“. Viele Fahrgäste hätten bis dahin kaum Erfahrung mit Bahnfahren gehabt, und es hätte viel Aufklärungsarbeit geleistet werden müssen, berichtet der BRB-Geschäftsführer. „Übervolle Züge haben so manchem Reisenden die anfängliche Lust auf den ÖPNV leider schnell verdorben“, bedauert er. Abhilfe war nicht möglich. „Wir sind mit allem gefahren, was wir hatten, konnten nicht mehr Züge aufs Gleis bringen, weil bereits alle im Einsatz waren, weil Bahnsteiglängen dafür nicht ausreichen und Strecken bereits vorher schon an ihrer Auslastungsgrenze angelangt waren.“

BRB-Chef kritisiert marode Infrastruktur

Über ihre Website habe die BRB viel informiert, um aufzuklären und Enttäuschungen zu vermeiden. „Gerade bei der Fahrradmitnahme kam es öfter zu Diskussionen, weil kein Ticket für das Fahrrad gekauft wurde, was allerdings in Bayern, bis auf wenige Ausnahmen, erforderlich ist“, berichtet Schuchmann. Fahrradfahrer mussten an den Wochenenden öfter auf nachfolgende Züge verwiesen werden, weil die Kapazitäten in den Mehrzweckbereichen schnell erschöpft gewesen seien.

Ein Problem, das Bahnunternehmen „schwer zu schaffen macht“, spricht Schuchmann im Zusammenhang mit seiner Bilanz deutlich an: „die marode Infrastruktur in unseren Netzen, die immer wieder zu kurzfristigen Sperrungen und Langsamfahrstellen führt, was hohe Verspätungen zur Folge hat.“ Gerade die Kurzfristigkeit mache eine ordentliche Fahrgastinformation unmöglich, was aber bei Zugausfällen oder großen Verspätungen essenziell für die Fahrgäste sei. „Dieses Problem wird uns noch lange begleiten und hat während der drei Monate zu viel Verärgerung geführt“, sagt Schuchmann.

+ Dicht an dicht saßen die Fahrgäste in den Zügen vor allem im Ausflugsverkehr bei gutem Wetter an Feiertagen und Wochenenden. © Stefan Schweihofer

Größter Vorteil: ein einfacher Tarif

Trotz allem sieht er auch einen Erfolg beim 9-Euro-Ticket. Den größten Vorteil in der Einfachheit der Tarife. „Manch einer hat das Zugfahren ausprobiert, ohne auf Zonen und Verbünde achten zu müssen.“ Einfache Tarife sollten auch weiterhin ein Ziel sein, fordert der BRB-Geschäftsführer. Positiv beurteilt er außerdem, dass viele Menschen mit dem ÖPNV Ausflüge unternehmen konnten, die sich das ohne das günstige Ticket kaum geleistet hätten.

Dass viele der dazugewonnenen Neukunden nach Ende des 9-Euro-Tickets weiterhin den ÖPNV nutzen, wünscht sich Schuchmann natürlich, er ist aber skeptisch. „Denn jetzt geht es erst einmal auf dem Preisniveau weiter, das bis Ende April 2022 gegolten hat, und man spricht in der Branche bereits von Preiserhöhungen, die sehr bald kommen.“

Die große Frage sei am Ende die Finanzierung. Erhalt und vor allem Sanierung der Infrastruktur würden viel Geld kosten, der Ausbau des ÖPNV in den ländlichen Gebieten ebenfalls, stellt Schuchmann fest. Er sieht die Politik gefordert. „Wir kämpfen schon seit Coronabeginn mit hohen finanziellen Einbußen, das muss allen Entscheidungsträgern bewusst sein.“

Karten-Nachfrage teils fast verdoppelt

Zwischen 40 und 60 Prozent mehr Fahrkarten als vor Corona wurden mit dem 9-Euro-Ticket verkauft. Ins Oberland und in Richtung Salzburg gab es Wochen mit fast verdoppelter Nachfrage. Spitzenzeiten waren im Juli (Ausflugs-, Schüler- und Berufsverkehr). Im August war die Nachfrage zwar etwas geringer, der Rückgang aber deutlich kleiner als in den Vorjahren.