Kaffee und Schokolade besonders beliebt

30 Jahre Weltladen Holzkirchen: Fest am Samstag

Teilen

Freuen sich auf das Sommerfest: (v.l.) Elke Lenzer, Vorstand Rudi Hogger, Daniela Markl, Daniela Kiderlen, Monika Petzenhammer, Inge Plügel, Jutta Bremer und Rainer Marquardt. © GB

Holzkirchen – Seit 30 Jahren gibt es den Weltladen in Holzkirchen. Am Samstag feiert dieser sein Jubiläum mit allerlei Kulinarischem und Unterhaltungsprogramm.

Angefangen hat alles mit einer Idee Anfang der 90er Jahre: Zwölf Gründungsmitglieder des gemeinnützigen Trägervereins „zur Förderung des Ausgleichs und der Partnerschaft in Einer Welt“ wollten durch fairen Handel einen konkreten Beitrag für ein besseres Leben in den Ländern des Südens schaffen. Bereits zwei Monate später gab es einen regelmäßigen Verkauf an den Wochenenden im St. Anna Haus – natürlich alles ehrenamtlich. Nach kurzer Zeit traute sich der junge Verein, ein kleines Ladenlokal in Holzkirchen anzumieten. Innerhalb von 30 Jahren schaffte es der Weltladen von einem kleinen Hinterhof über einen zentraleren Laden hinter dem alten Rathaus bis in den Geschäftsraum an der Münchner Straße 16 zu ziehen. Seit 1998 gibt es zudem einen Weltladen in Otterfing, dort kann man dieses Jahr das 25-jährige Bestehen feiern.

Fest am Samstag (1. Juli) in Holzkirchen

Gebührend gefeiert wird das Holzkirchner Jubiläum am Samstag (1. Juli) zwischen 10.30 und 13 Uhr. Das Weltladen-Team hat sich für das Sommerfest vor dem Holzkirchener Laden einiges einfallen lassen: Mit Zutaten aus dem Laden haben die Mitarbeiter viele Köstlichkeiten zum Probieren hergestellt, bis zu 30 Prozent Rabatt können Besucher auf ihren Einkauf auf Non-Food-Produkte im Laden „erwürfeln“. Für Unterhaltung bei Groß und Klein sorgt ein Clown und der Hochstelzenartist Emmeran Heringer, Musik kommt von Sebastian Rauscher auf seiner Handpan, ein mit den Händen gespieltes Blechklanginstrument.

Zum Verein beitreten kann jeder, rund 100 Mitglieder hat er mittlerweile. 40 von ihnen sind rund um das Verkaufsgeschehen in Holzkirchen und Otterfing tätig. „Jeder, der für ein paar Stunden im Monat zuverlässig ehrenamtlich mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen“, teilt der Verein mit. Beide Läden suchen aktuell Mitarbeiter.

Die Waren werden von sechs großen und vielen kleinen fair handelnden Organisationen in Deutschland und Österreich bezogen. Diese garantieren durch intensive Kontakte zu kleinen Kooperativen in Südamerika, Afrika und Asien, dass die Produzenten von Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Kakao oder Kunsthandwerk durch eine bessere Bezahlung ein unabhängigeres Leben führen können. Mit dem besseren Lohn können sich die Arbeiter auch die Mehrkosten für Arbeitsschutz, Gesundheit sowie Schul-, Aus- und Weiterbildung leisten.



Kaffee und Schokolade besonders beliebt

Zu den Topsellern gehört neben Kaffee aus Ländern wie Mexiko, Kolumbien, Äthiopien, dem Kongo und Papua-Neuguinea besonders das vielfältige Schokoladensortiment, weiß der Verein. Aber auch hochwertiger Schmuck aus Paraguay und viele leine Aufmerksamkeiten wie Schutzengel und Tiere aus Speckstein werden von den Kunden geschätzt. Auch Praktisches für den Haushalt steht bei den Kunden hoch im Kurs. Besonders beliebt sind die strapazierfähigen Kokosmatten aus Sri Lanka. Diese werden von mehreren 100 Frauen aus dem Süden des Landes in Heimarbeit – neben Haushalt und Kindererziehung – hergestellt.



Motivation für die Arbeit in den beiden Geschäften ist aber nicht nur die verbesserten Arbeitsbedingungen der Produzenten, sondern auch der Zuspruch der Kunden, die die vielfältige Produktauswahl und ansprechende Präsentation loben. Ablesen lässt sich dies auch am Umsatz, der über die Jahrzehnte hinweg beständig gestiegen ist, ganz besonders in den beiden Corona-Jahren.