Zukunft schon greifbar

Valleyer Schloss Bräu: Thomas Furtner geht nach 34 Jahren in den Ruhestand

Von: Sandra Hefft

Für Thomas Furtner beginnt mit der Rente ein neues Lebensabschnitt. © Ramona Meisl

Valley – Seit 1989 ist Thomas Furtner Teil vom Valleyer Schloss Bräu. Am 1. August tritt der langjährige Braumeister und Betriebsleiter den Ruhestand an. Doch zuvor gibt es einen besonderen Abschied.

„Thomas Furtner hat nicht nur den Valleyer Schloss Bräu wesentlich zu dem gemacht, was die junge Brauerei im Oberland heute ist“, erklärt das Unternehmen. „Er hat wie kein Zweiter die jüngere Geschichte des Brauereistandorts Valley miterlebt, begleitet, geprägt.“ Am Dienstag (1. August) geht Furtner in den Ruhestand. Am Montag (31. Juli) wartet noch eine besondere Aktion: Um 13.15 Uhr werden rund 1000 Radlfahrer in Valley erwartet. Die BR Radltour macht dort Zwischenstopp an der Brauerei. Extra dafür hat der Braumeister und nachfolgende Betriebsleiter Andreas Forstner einen „Tournator“ und ein leichtes Weißbier gebraut.

Einstieg schon 1989

Als Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie wurde Furtner noch von Otto Graf von Arco Anfang März 1989 als Verwalter in Valley eingestellt. Der junge Ingenieur sollte die Brauerei und die Landwirtschaft leiten. „Nachdem die Brauerei damals schon ziemlich in die Jahre gekommen war, gab es Pläne, das Gebäude zu renovieren, die Brau- und Abfüllanlagen zu erneuern und mitsamt dem Bräustüberl ein ähnliches Geschäftsmodell wie in Kloster Andechs zu errichten“, erklärt das Unternehmen.



Doch kurz nach dem Start ins Berufsleben wendete sich das Blatt: Am 3. September 1989 verstarb Graf Otto unerwartet. Die Familie musste wegen Erbaus­einandersetzungen viele Liegenschaften und Ländereien verkaufen. 1994 wurde die Brauerei geschlossen und diente fortan als Getränkeauslieferungslager. Furtner aber blieb dem Standort treu und kümmerte sich von da an um die Gesamtverwaltung, den Getränkeverkauf, die Logistik und die Betreuung der eigenen Gaststätten sowie der gesamten Pachtgaststätten im Verkaufsgebiet Valley.



2013 lagen dann die ersten Pläne für den Wiederaufbau der Traditionsbrauerei in der Schublade: Eine moderne Schaubrauerei sollte entstehen – mit dem Markennamen “Valleyer Schloss Bräu”. Furtner war Koordinator, Ansprechpartner und verantwortlich für den störungsfreien Ablauf der umfassenden Restaurierungs- und Renovierungsmaßnahmen des Brauereigebäudes. Im Juli 2017 öffnete die neue Brauerei dann ihre Pforten. Im Sudhaus brodelte es wieder in den kupferfarbenen Sudkesseln und das erste Bier wurde ausgeschenkt.



Zukunft schon greifbar

Zu Beginn war Peter Boos von der Gräflichen Brauerei in Eichendorf-Adldorf als Brauer vor Ort. Im November 2017 übernahm Andreas Forstner als Braumeister die Verantwortung für die Produktion und die Qualitätssicherung des Biers. Seitdem ist die Valleyer Brauerei stetig gewachsen. Verfügte sie anfangs über 180 Hektoliter Lagerkapazität, sind es heute 340 Hektoliter. 2019 kam mit Verena Cyllok der erste Lehrling. „Sie wird ab September auf die Meisterschule gehen. Und ab 1. August wird Braumeister Stephan Fascher das Team unterstützen“, erklärt die Brauerei.



Furtner hat Pläne für seinen Ruhestand

Ganz leicht fällt Furtner der Abschied aber nicht. „Der Valleyer Schloss Bräu ist eine echte Herzensangelegenheit”, sagt er. Insofern wird der Vater von drei erwachsenen Kindern und zweifacher Großvater der Brauerei nicht ganz den Rücken kehren – er wird weiter die Saalvermietung und die Brauereiführungen durchführen sowie bei Engpässen helfen. Seine freie Zeit wird der passionierte Tennisspieler mit Sport, Motorradfahren, Reisen und seiner Familie verbringen. Und mittwochs ruft die Schafkopfrunde im Bräustüberl. gb