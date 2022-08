75 Jahre: Wasserwacht Miesbach feiert Jubiläum am Seehamer See

Von: Sandra Hefft

Die Grußworte zum 75. Jubiläum der Wasserwacht Miesbach sprachen (v.l.) Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Wasserwacht-Vorsitzender Bernhard Heidl und Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr. © Hacker

Weyarn – Zu ihrem 75-jährigen Bestehen hat die Wasserwacht Miesbach zum Gala-Abend an den Seehamer See eingeladen. Mit dabei war auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner.

Die Überschrift könnte auch lauten „Vom Ruderboot zum Jetboot“: So hat Bernhard Heidl, Vorsitzender der Wasserwacht Miesbach, vergangenen Freitag seinen kurzen Rückblick beim Gala-Abend an der Wachstation am Seehamer See übertitelt.

Welch hohe Wertschätzung die ehrenamtlichen Lebensretter genießen, bewies Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die selbst langjähriges Mitglied bei der Miesbacher Wasserwacht ist und die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernahm. Auch die Bürgermeister Leonhard Wöhr (Weyarn) und Gerhard Braunmiller (Miesbach) waren voll des Lobes für den Einsatz, den die Wasserwacht am Seehamer See und für das Warmfreibad in Miesbach leistet.

Begleitet wurde der Abend von den Tegernseer Alphornbläsern, die am Seehamer See Premiere hatten.



Geschichte der Miesbacher Wasserwacht

Die Anfänge der Rettungswache am Seehamer See begannen kurz nach dem Zweien Weltkrieg in einer Zeit, in der viele Menschen bestimmt andere Sorgen hatten. Die Gründungsväter der Miesbacher Wasserwacht erkannten, dass sich an dem durch den Zulauf von Mangfall, Schlierach und Leitzach angestauten künstlichen See ein Naherholungsgebiet entwickelte, in dem Menschen in Not kommen können. In einem bescheidenen Zelt übernachteten die Retter damals im Sommer am Seeufer, um tagsüber in Badegäste zur Hilfe zu kommen.

Voll der Anerkennung meinte Heidl in seiner launigen Ansprache vor rund 60 geladenen Gästen: „Die Zeiten, als es reichte, gut schwimmen zu können und eine Badehose zu haben, um Wasserwachtler zu werden, sind allerdings lange vorbei.“ Vielmehr bedarf es heute einer rund zweijährigen Ausbildung, um als Wasserretter mit der hochtechnischen Ausrüstung umgehen zu können. Rund 450 Mitglieder hat die Wasserwacht Miesbach heute, 35 sind im aktiven Einsatz und an die 20 Kinder und Jugendliche in Ausbildung.

Landtagspäsidentin Ilse Aigner erzählt von eigener Wasserwachts-Ausbildung

„Ihr hab mich damals auch ganz schön getriezt“, erinnerte sich Aigner bei ihrem Grußwort mit einem Augenzwinkern in Richtung Wasserwachts-Ausbilder-Tisch und meinte weiter: „Geschadet hat es mir nicht, es hat sogar Spaß gemacht, weil die dabei erlebte Kameradschaft etwas ganz Besonderes ist.“ Wie wichtig der ehrenamtliche Einsatz der Wasserwacht bei der Schwimmausbildung ist, machte Aigner, die bis 2009 Vorsitzende der Bayerischen Wasserwacht war und Botschafterin des Bayerischen Roten Kreuzes ist, an einem Vergleich fest: „Aufs Radfahren kann verzichten, dann gehe ich halt zu Fuß, wenn ich aber nicht schwimmen kann und ins Wasser gehe, kann ich sehr schnell in Lebensgefahr kommen.“

Dank aus Miesbach und Weyarn

Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller stellte heraus: „Ohne eure Unterstützung wäre die Schwimmausbildung der Kinder und die Rettungsschwimmerausbildung unseres Aufsichtspersonal im Warmfreibad und damit dessen Betriebsbereitschaft nicht zu stemmen.“ Die Feststellung, dass man die Wasserwacht Miesbach leicht für einen Weyarner Ortsverein halten könnte, konnte sich Bürgermeister Leonhard Wöhr nicht verkneifen: „Ihr seid fester Bestandteil der Seefamilie. Sei es beim Erhalt des Rund­weges, Entrümpelungsaktionen oder Unterstützung des Naturschutzes, wann immer es etwas zu tun gibt, seid ihr zu Stelle.“ Dass die Wasserwacht mehr als ein Verein, sondern eine Hilfsorganisation ist, die uneigennützig rettet, wusste Wöhr nicht nur aus seiner Zeit als Polizeibeamter zu berichten: „Ich habe miterlebt, wie die Wasserwacht selbst bei Nacht stundenlang nach vermissten Personen gesucht hat. Für euren Einsatz ein herzliches Vergelt‘s Gott.“ Heidl bedankte sich schließlich bei den beiden Rathaus-Chefs für die mitgebrachten Kuverts: „Das können wir gut brauchen, schließlich kostet es um die 2000 Euro bis ein Wasserretter einsatzbereit ist.“



Beim Seefest am Samstagabend konnte dem Vernehmen nach selbst ein heftiger Regenschauer die Miesbacher Wasserwachtler und deren rund 200 Gäste nicht davon abhalten, ihren 75. Geburtstag gebührend zu feiern. hac