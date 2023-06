A8 bei Seeham: Seniorin nach Unfall mit Wohnwagen und Lastwagen schwer verletzt

Von: Sandra Hefft

Seeham – Am Sonntag ist es auf der Autobahn A8 bei Seeham zu einem schweren Unfall gekommen: Eine 77-Jährige stieß zunächst gegen einen Wohnwagen und prallte dann gegen einen geparkten Sattelauflieger.

Am Sonntag (18. Juni) ereignete sich gegen 14.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 in Richtung Salzburg. Eine 77-jährige aus Niedersachsen fuhr laut Autobahnpolizei Holzkirchen mit ihrem Hyundai zunächst mit eingeschalteter Warnblinkanlage langsam auf dem Standstreifen.

„Aus bislang unbekannter Ursache stieß sie anschließend mit einem Wohnwagen-Gespann zusammen, welches auf dem Parkplatz Seehammer See fahren wollte“, heißt es im Bericht. Infolgedessen geriet das Auto nach links, die Fahrerin lenkte dann wieder nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Sattelauflieger. Ihr Wagen verkeilte sich darunter.

Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt. „Umgehend wurde ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr Weyarn und des Rettungsdienstes zum Unfallort entsandt“, erklärt die Polizei. Die eingeklemmte Frau wurde mit vereinten Kräften aus ihrem Fahrzeug befreit.

„Nach erfolgreicher Rettung wurde die 77-jährige Fahrzeugführerin schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht“, heißt es im Bericht. „Die genaue Schwere ihrer Verletzungen ist derzeit nicht bekannt.“

Die Autobahn in Richtung Salzburg musste teilweise gesperrt werden. Es kam zu „einem erheblichen Stau“. Zur Unfallursache kann laut Polizei „bislang noch nichts gesagt werden, die Ermittlungen dauern an“. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die Autobahn in Richtung Salzburg war gegen 16.30 Uhr wieder frei befahrbar.

Polizei gibt Tipps zum Reisen im Sommer

Starten Sie rechtzeitig und versuchen Sie, in den frühen Morgenstunden beziehungsweise spät am Abend zu fahren, wenn die Temperaturen in der Regel etwas kühler sind.

Nehmen Sie ausreichend Wasser mit und trinken sie in regelmäßigen Abständen.

Planen sie auch regelmäßige Pausen ein, um sich auszuruhen und abzukühlen.

Überprüfen Sie vor der Fahrt den Reifendruck, da Hitze den Reifendruck erhöhen kann . Ein richtiger Reifendruck hilft das Risiko von Reifenpannen zu verringern.

Verwenden Sie die Klimaanlage in ihrem Fahrzeug um eine angenehme Innenraumtemperatur aufrechtzuerhalten.