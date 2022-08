A8 bei Valley: Auto fährt auf Pannenfahrzeug auf – Sechs Verletzte und weiterer Unfall

Von: Sandra Hefft

Auf der Mittelspur der A8 bei Valley kam es zum Unfall. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Valley – Am Dienstag hatte ein Auto auf der Autobahn A8 eine Panne. Er blieb auf der Mittelspur stehen. Eine 42-Jährige erkannte das zu spät und fuhr dem Mini auf. Es gab sechs Verletzte, darunter drei Kinder.

Am Dienstag (30. Oktober) kam es gegen 20 Uhr auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München, etwa auf Höhe der Raststätte Holzkirchen-Nord zu einem Unfall.

Ein 41-Jähriger aus dem Raum München fuhr mit seinem Mini auf der mittleren Spur, als er eine Panne hatte. „Es war ihm nicht mehr möglich, die Fahrbahn in Richtung Pannenstreifen zu verlassen, weshalb er auf dem mittleren von drei Fahrspuren zum Stehen kam“, berichtet die Polizei. Mit ihm im Fahrzeug befand sich zudem seine 45-jährige Ehefrau.

Eine 42-Jährige aus Baden-Württemberg bemerkte das Pannenfahrzeug zu spät. Sie versuchte laut Bericht, nach links auszuweichen, schaffte dies aber nicht mehr und fuhr dem Mini hinten auf. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich drei Kinder. Durch den Zusammenstoß wurde das Pannenfahrzeug auf die linke Spur gedrückt, wo dann beide Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Bei dem Unfall wurden alle sechs Fahrzeuginsassen leicht verletzt, sie kamen in umliegenden Kliniken. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, in etwa 35.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei Holzkirchen vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Da für die Dauer der Unfallaufnahme der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden mussten, kam es in Richtung München für die Dauer von zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Weiterer Unfall im Rückstau

Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus dem Raum Rosenheim mit seinem Citroen die A8 in Fahrtrichtung München auf der mittleren Spure. Aufgrund des vorhergegangenen Unfalls kam es zu einem Rückstau. In diesem wollte der 58-Jährige von der mittleren Spur auf die rechte Spur wechseln. Dies zeigte er durch Blinken an.

Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Autotransporter hupte nach Angeben des 58-Jährigen noch und beschleunigte, um die Lücke zu schließen, in die der Citroenfahrer fahren wollte. Dadurch kam es noch auf dem mittleren Fahrstreifen zu einem Zusammenstoß, bei dem die Frontstoßstange des Citroens abgerissen wurde.

Der Citroenfahrer hielt an, der Fahrer des Autotransportes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, der Schaden am PKW beläuft sich auf etwa 5000 Euro. she