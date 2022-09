A8 bei Weyarn: Polizisten stoppen betrunkenen Porsche-Fahrer – Zeugen gesucht

Von: Sandra Hefft

Die Polizei hielt den Mann bei Irschenberg an. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Weyarn – Die Polizei hielt am Samstag um 3.15 Uhr einen betrunkenen Mann in seinem Porsche auf der Autobahn A8 bei Irschenberg an. Er war schon auf dem Pendlerparkplatz in Weyarn aufgefallen.

Samstag (3. September) wurde die Polizei gegen 3.15 Uhr über einen vermeintlich betrunkenen Autofahrer im Bereich des Pendlerparkplatzes Weyarn informiert.

„Ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim konnte von aufmerksamen Zeugen vor Ort nicht an einer Weiterfahrt in seinem fahruntauglichen Zustand gehindert werden und begab sich mit seinem Porsche auf die Autobahn Richtung Salzburg“, berichtet die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen umliegender Dienststellen führte schließlich zum Erfolg – der 48-Jährige konnte kurz nach dem Irschenberg angehalten werden.

Dabei wurde ein Atemalkoholwert von über 2 Promille festgestellt. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

„Er wird sich nun wegen einer Straftat der „Trunkenheit im Verkehr“ verantworten müssen, was zumindest mit einer saftigen Geldstrafe geahndet werden dürfte und zudem eine längere Zeit seinen Führerschein los sein“, berichtet die Polizei.

Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet zudem Zeugen, denen einen grauer Porsche Cayenne mit Wiesbadener Zulassung „WI“ mit auffälliger Fahrweise gegen 3 bis 3.30 Uhr im Bereich zwischen Weyarn und Bad Aibling auf der Autobahn aufgefallen ist, oder die gar durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden. Insbesondere werden auch die Zeugen, die den Mann an der Weiterfahrt in Weyarn hindern wollten gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Holzkirchen unter Telefon 08024/90730 zu melden. she