Ähnliche Kosten für Kitas: Otterfing will Gespräche über Gebühren

Otterfing würde gerne ab 2023 in allen drei Kindergärten ein gleiches Preisniveau haben. Im September sollen dazu Gespräche mit den Trägern geführt werden. © Hacker

Otterfing – Um das Konzept einfacher zu gestalten, sollen die Kita-Gebühren in Otterfing angepasst werden. Im September gibt es Gespräche mit den drei Einrichtungen.

Wie Otterfings Kämmerer Peter Kirschenhofer den Gemeinderäten kürzlich mitteilte, finden im September Gespräche mit den Trägern der örtlichen Kindergärten über eine Nivellierung der Gebühren statt. Ziel soll sein, Eltern die Angebote der drei Einrichtungen nahezu zum gleichen Preis anbieten und die Defizitübernahmen der Kommune besser planen zu können. Für 2022 wird sich dies noch nicht auswirken. Die Essensgelder müssen allerdings schon jetzt erhöht werden.



Wie Kämmerer Kirschenhofer erklärte, wäre die Nivellierung über eine Gebührenuntergrenze mit einer Defizitvereinbarung möglich: „Das ist rechtlich nicht ganz einfach, würde den Einrichtungen aber garantieren, dass wir das Defizit übernehmen.“ Im September sollen dazu Gespräche geführt werden.

Kita-Gebühren in Otterfing eher günstig

Sollten die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, würde das heuer an den Gebühren eher nichts mehr ändern, weil erst noch die Satzungen angepasst werden müssten. Kirschenhofer schätzt, dass die Gebühren jeweils ein bisschen höher oder niedriger werden könnten. Die Ungleichheit der Gebühren liege zum Teil an unterschiedlich hohen Zuschüssen, welche die Kindergärten von staatlicher oder anderer Seite bekommen, erläuterte der Kämmerer in der Sitzung.

Bürgermeister Michael Falkenhahn warnte, wie von Josef Killer (FWG) vorgetragen, die bisher übernommenen Defizite einfach durch die Anzahl der Kinder zu teilen und zu bewerten: „Da geht es auch um Verweildauer, Inklusionsarbeit und vieles mehr“, sagte der Rathauschef und merkte noch an, dass im Vergleich zu anderen Kommunen die Kindergartengebühren in Otterfing ohnehin eher günstig seien. Weil die Platzvergabe über die Gemeinde läuft, wären aber halbwegs gleiche Preise gegenüber den Eltern gerechter.



Essensgeld in Otterfing wird erhöht

„Das ist eine unglaublich komplexe Materie und Sisyphusarbeit, aber wir nähern uns langsam einem Ergebnis“, berichtete Max Ruf (SPD). Wie er sagte, versuchen die Mitglieder im Haushaltsausschuss in Zusammenarbeit mit dem Kämmerer schon länger eine Vergleichbarkeit der Gebühren hinzukriegen: „Unser Ziel ist, dass jeder, ohne vorher die Kosten vergleichen zu müssen, den Wunschkindergarten nach seiner Fasson ankreuzen kann.“



Um kostendeckend arbeiten zu können, müssen davon unabhängig allerdings bereits heuer die Essensgelder in allen Einrichtungen erhöht werden. Kämmerer Kirschenhofer nannte als Faktor 8 bis 10 Prozent. „Das ist nicht wenig, müsste sich aber noch im einstelligen Euro-Bereich bewegen“, resümierte er. hac