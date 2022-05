Nachwuchskräfte aus Hauswirtschaft und Landwirtschaft auf der „Grünen Couch“

Teilen

Theresia Dennhöfer (r.) im Gespräch mit der Studentin der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung, Anna Lena Pertl, sowie den beiden Auszubildenden in der Hauswirtschaft, Maria Gruber und Barbara Leitner. © AELF

Holzkirchen – In der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Holzkirchen haben sich Absolventen auf der „Grünen Couch“ getroffen und über ihre Berufe diskutiert.

Acht verschiedene Persönlichkeiten, die in Haus- oder Landwirtschaft tätig sind oder es in Zukunft sein wollen: Sie alle trafen sich in der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Holzkirchen auf der „Grünen Couch“ des Wohnheims, schilderten ihren Werdegang, ihre Beweggründe und die Bedeutung der Berufe Haus- und Landwirtschaft für die Gesellschaft. Acht verschiedene Lebensläufe mit einer gemeinsamen Begeisterung für grüne Berufe. Moderiert wurden Austausch und Gespräche von Theresia Dennhöfer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen.

„Das, was Sie machen, braucht jeder in unserer Gesellschaft. Sie haben den Blick für Dinge, die notwendig sind im Leben und eine gute Grundlage fürs Leben“, sagte Schulleiterin Gisela Hammerschmid. Dabei waren

eine Absolventin der Landwirtschaftsschule Holzkirchen, die den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb betreiben und das Leben sowie Arbeiten auf einem Bauernhof Kindern in Erlebnisprogrammen näherbringen möchte.

eine Hauswirtschaftsmeisterin, die selbst ausbildet und der es wichtig ist, die Praxis weiterzugeben.

eine zweite Meisterin, die erläuterte, wie sie mit Direktvermarktung und als Fachkraft an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung einen anderen Weg der vielfältigen beruflichen Möglichkeiten gegangen ist.

der Nachwuchs mit zwei Hauswirtschaftslehrlingen, einem Landwirtschaftslehrling, einer Studentin der Technikerschule Landsberg sowie einer Studentin von der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung, die gerne ihren bisherigen Beruf als Ergotherapeutin mit Hauswirtschaft verbinden möchte.

Allen gemeinsam ist die Begeisterung über die Vielfalt ihrer Berufe und sind die verschiedenen Möglichkeiten, die sich bieten, sich weiterzubilden oder das Gelernte umzusetzen. Auch die praktische Tätigkeit wissen sie zu schätzen. Rege diskutiert wurde darüber, wie die Berufsaus- und -fortbildung sowie die Tätigkeitsfelder in Haus- und Landwirtschaft besser bekannt gemacht werden können: das Für und Wider sozialer Medien und Videos, Tage der offenen Tür, Aufklärung von Verbrauchern auf Betrieben, Vorführungen und Schnupperpraktika.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es wichtig ist, der Öffentlichkeit zum Beispiel über solche Veranstaltungen besser zu zeigen, welche Leistungen die grünen Berufe erbringen und welche Chancen sie bergen. Weitere Informationen zu den Berufsbildern sind unter www.aelf-hk.bayern.de zu finden. ksl