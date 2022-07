Amphibienwanderung: Bund Naturschutz Holzkirchen zieht durchwachsene Bilanz

Zwei Grasfrösche bewegen sich über einen nassen Weg. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Holzkirchen – Der Bund Naturschutz Holzkirchen zieht Bilanz zur Amphibienwanderung 2022 in Sufferloh und im Teufelsgraben. Das Fazit ist durchwachsen.

Die Ortsgruppe Holzkirchen im Bund Naturschutz (BN) zieht Bilanz zu den Amphibienwanderungen 2022. Von gravierenden Rückgängen im Teufelsgraben und einer positiven Entwicklung in Sufferloh berichtet Helmut Schneider, Koordinator des Amphibienschutzprojekts.



Auch 2022 hat das Helferteam der BN-Ortsgruppe mit Karin Baumgartner, Familie Beilner, Birgit Burger, Manuela Hilscher-Bittmann, Henriette Hofmeier, Claudia Hüttl, Franziska und Alexander Küpper, Christine Meier, Sabine Maier, Bernadette Obermayr, Marisa Sinngrün, Sabine Schreck, Therese Seiler, Elisabeth Seitner, Barbara Temp und Helmut Schneider die beiden Amphibienwanderungen in Sufferloh und im Teufelsgraben betreut.

Überraschendes Ergebnis aus Sufferloh

„Die diesjährige Amphibienwanderung erstreckte sich über einen relativ kurzen Zeitraum von vier bis fünf Wochen“, erklärt der Koordinator. „Und dies obwohl mehrere Nachtfrostperioden und eine extreme Trockenheit im Monat März die Wanderung sehr beeinträchtigten.“

Ein überraschend positives Ergebnis könne aus Sufferloh vermeldet werden. Dort wurden heuer 1.442 Amphibien sicher über die Straße gebracht. Das sei ein Plus von 71,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gründe dafür lassen sich nicht anführen.

Herbe Enttäuschung im Teufelsgraben

Im Gegensatz dazu erlebten die Helfer im Bereich Teufelsgraben eine herbe Enttäuschung: Nachdem die Zahl der geretteten Amphibien nach vier Jahren mit teils massiven Rückgängen 2021 wieder leicht angestiegen war, hoffte man auf weiter steigende Zahlen.

Doch weit gefehlt: Die Zahl der geretteten Amphibien im Teufelsgraben ging heuer drastisch zurück – bei den Erdkröten um 34,8 Prozent und bei den Molchen noch weiter. So wurden 2022 nur 26 Bergmolche – ein Rückgang gegenüber 2021 um 53,5 Prozent – und 31 Teichmolche – ein Minus von 69,3 Prozent – sicher über die Straße gebracht. Die Hauptwanderung der Amphibien im Bereich Teufelsgraben konzentrierte sich heuer auf sechs Tage und auf acht Tage in Sufferloh.

Amphibienschutzzaun in Sufferloh gut betreut

„Wegen der ortsnahen Lage wird der Amphibienschutzzaun in Sufferloh täglich zweimal – sowohl morgens als auch abends – kontrolliert“, sagt Helmut Schneider. „Außerdem sammelt eine Helferin abends wandernde Amphibien entlang der Kreisstraße außerhalb des Schutzzaunes ein und bringt diese sicher über die Straße zu den beiden Laichgewässern.“

In Sufferloh wurden heuer 1.442 Amphibien sicher über die Straße und zu den Laichgewässern gebracht – wie immer nahezu ausschließlich Erdkröten. Das sei gegenüber dem Vorjahr 2021 eine Steigerung von 71,6 Prozent. „Worauf diese positive Entwicklung zurückzuführen ist, bleibt unklar“, erläutert der Koordinator.

Wassermangel im Teufelsgraben

Anders gestaltet sich die Situation am Teufelsgraben. „Auch der relativ feuchte Sommer 2021 konnte die Situation der Laichgewässer im Teufelsgraben nicht verbessern, zumal der vergangene Winter schneearm war und es nur wenig Schmelzwasser gab“, resümiert Helmut Schneider. „Zusätzlich sorgten viele Tage mit mehr oder weniger starken Winden in den Wintermonaten dafür, dass die Laichgewässer schon bald austrockneten, also für das Ablaichen der Amphibien komplett ausfielen.“ Diesen Wassermangel konnten auch kurze Regenphasen nicht beheben.

Die Folge: Seit Beginn der Amphibienschutzaktion im Teufelsgraben wurden heuer so wenige Amphibien über die Straße gebracht wie noch nie zuvor. Lediglich 774 wandernde Amphibien wurden 2022 im Teufelsgraben erfasst. Das sind 35,6 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Ganz ähnlich war der Rückgang bei den Erdkröten, der größten Amphibienpopulation im Bereich Teufelsgraben. Dort beträgt das Minus 34,8 Prozent.



Lage am Teufelsgraben macht Sorgen

Besonders drastisch fielen die Einbrüche bei den Molchen aus, also Berg- und Teichmolchen. Gegenüber 2021 ging die Zahl der geretteten Bergmolche um 53,5 Prozent zurück. Bei den Teichmolchen waren es sogar 69,3 Prozent weniger.

„Wir werden die nächsten Jahre abwarten müssen, um zu prüfen, inwieweit der Schutz der Amphibienwanderung im Teufelsgraben noch sinnvoll und bei diesem hohen Arbeitsaufwand vertretbar ist“, lautet das Fazit von Helmut Schneider vom Bund Naturschutz Holzkirchen. Die Anlage eines künstlichen Laichgewässers dürfte sich in diesem Bereich des Teufelsgrabens aufgrund der dortigen Bodenstruktur als zu aufwendig und wenig zielführend erweisen. „Wir sehen deshalb darin keine erfolgversprechende Option für den Teufelsgraben.“ gb