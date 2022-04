Training mit echtem, gefülltem Bierfass

Anzapfkurs für Bürgermeister: Valleyer Schloss Bräu unterrichtet Amtsinhaber

Anzapfkurs für Bürgermeister: Das Valleyer Schloss Bräu unterrichtet Amtsinhaber vor Veranstaltungen, wie richtig o’zapft is‘. © Meisl

Valley – Um sich beim Anzapfen nicht zu blamieren, bietet das Valleyer Schloss Bräu nun einen entsprechenden Kurs an – zunächst für Bürgermeister, bald auch für alle.

Am Dienstag (26. April) fand im Valleyer Schloss Bräu der erste Anzapfkurs für Bürgermeister des nördlichen Landkreises Miesbach statt. Von 10 bis 12 Uhr brachte Diplom Brauer und Biersommelier Martin Zuber aus Großhartpenning den Amtsinhabern die richtige Technik fürs Anzapfen von Fässern bei.

Angesichts des Aufbruchs in Richtung Volksfeste und Großveranstaltungen nach dem weitgehenden Wegfall der Corona-Maßnahmen stehen Bürgermeister, aber auch Vereinsvorstände und andere Würdenträger vor der Aufgabe, zur Eröffnung der Feste Holzfässer anzuzapfen. Zwischen dem letzten Anzapfen und den diesjährigen Herausforderungen liegen bei vielen drei Jahre. Da schien es dem Valleyer Schloss Bräu sinnvoll, ein Angebot zu entwickeln, um Grundkenntnisse zu erwerben und das Können aufzufrischen.

Diplom-Brauer und Biersommelier gibt Kurs

„Was ich da schon alles erlebt habe – da könnte ich ein Buch drüber schreiben“, sagt Martin Zuber aus Großhartpenning. Er ist der neue Mann im Team des Valleyer Schloss Bräu. Der Diplom-Brauer und Biersommelier ist einer der Spezialisten rund um Biertradition, Geschichte und Bierkunde. Seine absolute Spezialität ist Bierverkostung. Er hat das Training entwickelt und wird es entsprechend durchführen.

Zwischen „Eine gute Figur machen“ und „Bierdusche“ oder anderen Peinlichkeiten liege oft nur ein Schlag mit dem hölzernen Schlegel. Tatsächlich komme es auf den richtigen Winkel zwischen Körper und Fass, die richtige Beinstellung, die exakte Haltung des Schlegels und die angemessene Schlagkraft an, um möglichst keinen Tropfen Bier zu verlieren. Das Ereignis werde von der Öffentlichkeit meist mit großem Interesse verfolgt. Weniger gute Anstiche würden entsprechend kommentiert. Der Druck sei groß.



Training mit echtem, gefülltem Bierfass

Das Training pendele zwischen Theorie und Praxis. Fasskultur und Geschichte spielten ebenso eine Rolle wie das Üben an leeren Fässern. Zuber plant auch eine kleine Bildergalerie mit Dos and Don‘ts. Zum Schluss werde das Gelernte an einem echten, gefüllten Bierfass angewendet. Bier und Brotzeit seien eine abschließende Belohnung.

Von acht angeschriebenen Bürgermeistern haben sich fünf angemeldet. Bei einigen stehe tatsächlich in einiger Zeit der Anstich vor Publikum an. Das Training wird am 19. Mai auch als öffentlich Veranstaltung angeboten und soll fester Bestandteil der Bier-Events des Valleyer Schloss Bräu werden. ksl