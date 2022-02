Arbeiten beginnen: Kita „Am Kapellenfeld“ in Warngau wird erweitert

Von: Selina Benda

Teilen

Die Kita „Am Kapellenfeld“ in Warngau wird um einen Gruppen- und Bewegungsraum erweitert. Nun wurden die ersten Aufträge für die Bauarbeiten vergeben. © Benda (Archivfoto)

Warngau – In Warngau stehen 2022 einige Projekte an. Unter anderem beginnen die Arbeiten an der Kindertagesstätte „Am Kapellenfeld“.

Nun geht es endlich los: Die Kindertagesstätte „Am Kapellenfeld“ in Warngau wird erweitert. Die ersten Aufträge an Gewerke wurden vergeben und weitere sollen bald folgen.

Bereits fünf Jahre, nachdem die Kita „Am Kapellenfeld“ eröffnet wurde, war klar, dass die Betreuungsplätze in der Gemeinde langfristig nicht ausreichen werden. Eine Prognose legte 15 bis 20 fehlende Plätze bis zum Jahr 2021 zugrunde. In einem Grundsatzbeschluss legten die Gemeinderäte deshalb fest, die Kita um einen Gruppen- und Bewegungsraum zu erweitern. Die dazugehörige Baugenehmigung wurde vom Landratsamt Miesbach im April 2021 erteilt.

Vergaben weiterer Gewerke geplant

In nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats im Dezember wurden die ersten Gewerke im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen an die wirtschaftlichsten Bieter vergeben:

Die Firma Nürnberger + Epp Bau GmbH aus Miesbach erhielt den Auftrag für die Baumeisterarbeiten für rund 187.000 Euro.

Die Holzbauarbeiten führt die Zimmerei Andreas Bernöcker aus Gmund durch.

Die Dachdecker- und Spenglerarbeiten für rund 81.500 Euro gehen an die Firma Gebr. Adelsberger GmbH aus Waakirchen.

Wie Bürgermeister Klaus Thurnhuber in der jüngsten Sitzung des Gremiums erklärte, stünden in den folgenden Wochen zwölf Ausschreibungen für weitere Gewerke an.

Bürgermeister zur Vergabe ermächtigt

Laut Kostenberechnung von April 2021 des planenden Architekten würden sich die Vergabesummen zwischen 3.000 Euro für die Feinreinigung und etwa 63.000 bis 67.000 Euro für die Elektro- sowie Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten bewegen. Außerdem liege der Gemeinde ein Angebot der Firma Wehrfritz für die Innenmöblierung der neuen Räume über 46.600 Euro brutto vor.

Die Angebotseröffnungen wurden vom Architekten auf drei Termine verteilt. Die Sitzungen des Gemeinderats finden jedoch teilweise erst drei Wochen später statt. Um weniger Einschränkungen im zeitlichen Ablauf des Anbaus zu haben, sollte nun Thurnhuber vom Gremium ermächtigt werden, die Vergabe in Absprache mit Vizebürgermeister Leonhard Obermüller (CSU) und der Dritten Bürgermeisterin Andrea Anderssohn (Grüne) zu steuern. Gegen eine Stimme sprach sich der Gemeinderat für diese Vorgehensweise aus. sb