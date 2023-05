BRB: Geänderter Fahrplan und SEV im Netz Chiemgau-Inntal – Zwei-Stunden-Takt bei Mangfallbahn

Beeinträchtigungen auch in Holzkirchen

Von Sandra Hefft

Holzkirchen Kurzfristige Arbeiten der DB Netz AG bedeuten von Freitag bis Sonntagabend auf der Strecke München – Rosenheim – Salzburg Fahrplanänderungen, Haltausfall und Schienenersatzverkehr mit Taxis.

Instandhaltungsarbeiten der DB Netz AG bedingen zwischen Freitagabend (19.) und Sonntagabend (21. Mai) auf der Strecke München – Rosenheim – Salzburg Fahrplanänderungen, Haltausfall und Schienenersatzverkehr mit Taxis.

Auf der Strecke München – Rosenheim – Salzburg kann zwischen München und Rosenheim stündlich nur noch ein Zug je Richtung fahren. Der Halt Ostermünchen muss in Fahrtrichtung München entfallen. Um Fahrgästen den Ein- und Ausstieg in Ostermünchen zu ermöglichen, wird zwischen Großkarolinenfeld und Ostermünchen ein Pendelverkehr mit Taxis eingerichtet. „Wer also beispielsweise aus Rosenheim kommend in Ostermünchen aussteigen möchte, kann ab Großkarolinenfeld im Taxi nach Ostermünchen fahren. Wer an den Zwischenhalten zwischen München und Rosenheim aus- oder einsteigen möchte, muss die ersten beiden Zugteile nutzen, erklärt die Bayerische Regiobahn. Grund sind die etwas kürzeren Bahnsteige an den Zwischenhalten.

Da die Fernverkehrsleistungen wegen der Streckeneinschränkungen über das Mangfalltal umgeleitet werden müssen, können die Züge der Linie RB 58, München – Holzkirchen – Rosenheim, zur Entlastung der Strecke zudem nur noch zweistündlich zwischen Holzkirchen und Rosenheim verkehren.

Fahrgäste werden gebeten, laufend aktuelle Informationen bei der Bayerischen Regiobahn und Facebook einzuholen.