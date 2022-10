Autobahn bei Weyarn: Wagen von 64-Jähriger beginnt während Fahrt zu brennen

Von: Sandra Hefft

Weyarn – Auf der Autobahn A8 bei Weyarn ist am Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, ein Fahrstreifen musste gesperrt werden.

Update von 10.49 Uhr:

Am Montag (24. Oktober) fuhr eine 64-Jährige Deutsche aus Österreich gegen 8.40 Uhr auf der Autobahn A8 Richtung München. „Kurz vor dem Rastplatz Seehamer See bemerkte sie, dass der Pkw zu Rauchen begann und steuerte geistesgegenwärtig den Standstreifen an und verließ den Pkw“, erklärt die Polizei.

Kurze Zeit später trafen bereits Polizei und die Autobahnmeisterei Holzkirchen ein, die den Brand löschte. „Die unmittelbar danach eintreffende Feuerwehr Irschenberg musste nur noch Nachlöscharbeiten durchführen“, heißt es weiter.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unbekannt. Der Sachschaden dürfte 3000 Euro betragen, erklärt die Polizei. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste der rechte Fahrstreifen Richtung München für etwa Stunde gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei aber nicht. she

Erstmeldung vom 24. Oktober, 9.18 Uhr:

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, ist am Montagmorgen (24. Oktober) ein Auto auf der Autobahn A8 bei Weyarn in Brand geraten. Dieses befindet sich laut Bericht auf dem Standstreifen auf Höhe Seehamer See.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. „Laut ersten Erkenntnissen sind wohl keine Personen zu Schaden gekommen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen“, erklärt die Polizei. she