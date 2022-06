Unfall auf Tölzer Straße in Holzkirchen: Schwerverletzte in Kliniken geflogen

Die Holzkirchnerin und der Münchner wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus geflogen werden. © ADAC SE (Symbolbild)

Holzkirchen – Am Donnerstag hat sich auf der B13 zwischen Bad Tölz und Holzkirchen ein Unfall ereignet. Beteiligt waren ein Auto und ein Motorrad. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Update, 10. Juni, 9 Uhr: Pressemeldung der Polizei

Am Donnerstag (9. Juni) kam es kurz nach 11.30 Uhr auf der Bundesstraße B13 in Holzkirchen an der Einmündung zur Burgstaller Straße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Eine 88-jährige Holzkirchnerin wollte aus der Burgstaller Straße auf die Tölzer Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war auf der Tölzer Straße ein 55-jähriger Münchner in Fahrtrichtung Großhartpenning unterwegs.

Der Wagen erfasste die Maschine des Motorradfahrers. „Zur Unfallursache kann aufgrund laufender Ermittlungen der Polizei noch keine Angabe gemacht werden“, erklärt diese.

Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt und durch Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen.

Die Tölzer Straße war für ungefähr zwei Stunden komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Die Polizei Holzkirchen war mit mehreren Streifen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Holzkirchen war mit einem Fahrzeug zur Verkehrsregelung an der Unfallstelle tätig.

Erstmeldung vom 9. Juni:

Am Donnerstag (9. Juni) kam es kurz nach 11.30 Uhr auf der Tölzer Straße in Holzkirchen, die zugleich die Bundesstraße B13 ist, an der Einmündung in die Burgstaller Straße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. „Derzeit ist die Tölzer Straße nur einspurig befahrbar“, teilt die Polizeiinspektion Holzkirchen mit. „Die Polizei regelt vor Ort den Verkehr, der sich bereits in beide Fahrtrichtungen staut.“

Aufgrund der Unfallaufnahme sei noch für zirka zwei Stunden mit Verkehrsbehinderungen auf zirka 900 Metern Länge zu rechnen. Ein ausführlicher Polizeibericht folge im Laufe des Tages. ksl; she