Alkoholisierte drohen Polizisten: Kontrolle am Bahnhof Holzkirchen eskaliert

Teilen

Am Bahnhof Holzkirchen kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei alkoholisierten Männern und der Polizei. © Thanner (Archivbild)

Holzkirchen – Bei einer Personenkontrolle am Bahnhof Holzkirchen wurde die Polizei von zwei alkoholisierten Männern bedroht. Es kam zu einem Gerangel.

Am Samstag (28. Mai), gegen 23.30 Uhr, wollte eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Holzkirchen eine Personenkontrolle am Bahnhof Holzkirchen durchführen. „Zwei an der Kontrolle völlig unbeteiligte, sichtlich alkoholisierte Personen – ein 25-jähriger Holzkirchner und ein 26-jähriger Haushamer – störten anfangs verbal und anschließend auch durch Herumfuchteln einer Glasflasche die Kontrolle der Beamten“, berichtet die Polizei.

Nachdem die Beamten erfolglos versuchten, verbal auf die beiden Personen einzuwirken, wurde dem jungen Holzkirchner die Flasche mit Gewalt abgenommen. Dabei wehrte sich der Mann, bedrohte und beleidigte die beiden Beamten. Bei dem anschließenden Gerangel wurde einer der Polizisten leicht verletzt.

Zur gleichen Zeit griff der Haushamer den anderen eingesetzten Beamten an. Beide Personen gingen daraufhin zu Boden und verletzten sich ebenfalls leicht.

Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. ksl