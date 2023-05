Bahnstreik der EVG: Auswirkungen bei der BRB schon Stunden zuvor

Von: Sandra Hefft

Im April hatte die Gewerkschaft EVG zu einem achtstündigen Streik aufgerufen (unser Bild), zuvor im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm. Nun steht der dritte bundesweite Streik bevor. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Holzkirchen – Die EVG hat ihre Mitglieder von Sonntag bis Dienstag zum Streik aufgerufen. Auch der Betrieb der Bayerischen Regiobahn ist betroffen.

Wie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mitteilt, hat sie ihre Mitglieder zum erneuten Arbeitskampf aufgerufen. Der geplante bundesweite Warnstreik soll von Sonntag (14. Mai) um 22 Uhr bis Dienstag (16. Mai) 24 Uhr dauern – insgesamt 50 Stunden.

Streik bei der Bahn: Kein Verkehr in den fünf Netzen der BRB

Die Beeinträchtigungen werden auch bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) zu spüren sein: „Es wird aller Voraussicht nach in den fünf Netzen der BRB in dieser Zeit kein Zugverkehr stattfinden können“, erklärt das Unternehmen. Auch ein Ausweichen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen sei nicht möglich: „Viele regionale Busunternehmen sind Tochtergesellschaften der DB und befinden sich deshalb voraussichtlich ebenfalls im Streik“, teilt die BRB mit. Diese geht davon aus, „dass das Personal der DB, das für Infrastruktur und Bahnbetrieb unerlässlich ist, streiken wird“.

Plan für den Tag nach dem Bahnstreik

Damit eine möglichst reibungslose Wiederaufnahme des Zugverkehrs am Mittwochmorgen (17. Mai) erfolgen kann, müssen die Fahrzeuge der BRB teilweise schon vor dem offiziellen Streikbeginn in die Abstellungen. Von denen aus nehmen die Züge am Mittwochmorgen den Regelbetrieb wieder auf: „Die ersten Fahrzeuge werden deshalb schon nach 19 Uhr aus dem regulären Betrieb genommen“, teilt die BRB mit.

Fahrgäste bekommen laufend aktuelle Infos auf der Unternehmens-Webseite und bei Facebook.

