Retter messen sich: Bezirksmeisterschaft der DLRG Alpenland

Von: Daniela Skodacek

Gute gelaunte Teilnehmer bei den Rettungssportmeisterschaften in Holzkirchen. © DLRG

Holzkirchen – Zur Bezirksmeisterschaft haben sich die Rettungsschwimmer im DLRG-Bezirk Alpenland im Batusa in Holzkirchen getroffen.

Jüngst fanden im Holzkirchner Hallenbad Batusa die Meisterschaften im Rettungsschwimmen des DLRG-Bezirks Alpenland statt. Neben den Ortsverbänden Tegernsee und Gmund waren auch Geretsried, Ruhpolding und Schäftlarn-Wolfratshausen zu Gast.

Die von der DLRG Tegernsee ausgerichteten Meisterschaften ermöglichten den Teilnehmern im Alter von zehn bis 65 Jahren nicht nur, sich im Rettungssport zu messen, sondern auch neue Bekanntschaften zu schließen, Freundschaften zu pflegen und sich auszutauschen.

Für die Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Disziplinen geht der Wettbewerb im Juni bei den bayerischen Meisterschaften für Rettungsschwimmen der DLRG in Parsberg weiter. Die DLRG ist nicht nur für die unmittelbare Sicherheit in und am Wasser zuständig, sondern übernimmt auch die wichtige Aufgabe der Schwimmausbildung und Jugendarbeit im Landkreis.

Wer also sportbegeistert ist und immer schon einmal sehen wollte, wie die Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft arbeiten, kann die Wasserrettungsstation in Tegernsee (Hauptstraße 61, direkt neben Monte Mare) oder in Gmund (Kaltenbrunn Strandbad) besuchen.

Die Schwimmtrainings – bereits nach bestandenem Seepferdchen-Abzeichen möglich – finden jeden Samstag, von 8 bis 9 Uhr, im Batusa Holzkirchen, dienstags, von 18 bis 20 Uhr, im Hallenbad Bad Tölz und ab Donnerstag, 19. Mai, auch donnerstags, von 18 bis 19 Uhr, im Freibad Rottach-Egern statt. sko