Begabte Maurer werden gefördert: Föchinger dabei

Von: Sandra Hefft

Florian Weichinger (hinten, 4.v.r.) nimmt mit zwölf weiteren Ausbildenden an der Begabtenförderung im Maurerhandwerk teil. Zu Beginn wurden die Teilnehmer mit der Zunftkleidung ausgestattet. © GB

Holzkirchen – Die Bauinnung Bad Tölz/Wolfratshausen/Miesbach führt eine Begabtenförderung im Maurerhandwerk durch – trotz Corona-Pandemie. Ein Föchinger ist dabei.

Vor Kurzem startete zum siebten Mal die Begabtenförderung im Maurerhandwerk unter strengen Corona-Regeln. Zehn Auszubildende aus Oberbayern und drei aus Niederbayern nehmen daran teil. 2G und täglich ein negativer Schnelltest – das sind die Voraussetzungen, unter denen die Schulungsmaßnahme bei der Bauinnung München durchgeführt werden kann. Ziel der Maßnahme ist, besonders begabte Auszubildende des Maurerhandwerks gezielt zu fördern und auf mögliche Berufswettkämpfe vorzubereiten.

Norbert Kees, Sprecher der oberbayerischen Bauinnungsobermeister, betont zum Start der Fortbildung, dass man es sich bei der Entscheidung, die Maßnahme durchzuführen, aufgrund der Pandemie nicht leicht gemacht habe. Letztlich habe den Ausschlag gegeben, dass strenge Vorgaben gesetzt wurden und man auch die Teilnehmer mit der Schulung für ihre herausragende Leistung bei der Zwischenprüfung im Sommer 2021 belohnen wolle.

Maßnahme in Deutschland einmalig

„Im Vordergrund stehen die Auszubildenden und deren Möglichkeiten, sich im Baugewerbe fort- und weiterzubilden“, sagt Norbert Kees. Die Maßnahme sei in Deutschland einmalig. In der ersten Kurswoche erlernen die Teilnehmer das Erstellen von Sichtmauerwerk. In der zweiten Woche werden sie im Gewölbebau geschult.

Auch 2022 übernimmt der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, die Schirmherrschaft. Zu Beginn wurden die 13 Teilnehmer mit der Zunftkleidung für das Maurerhandwerk ausgestattet.

„(P)Fabelhaft“ aus Holzkirchen dabei

Von der Bauinnung Bad Tölz/Wolfratshausen/Miesbach wurde Florian Weichinger aus Föching vom Ausbildungsbetrieb Bauunternehmen „(P)Fabelhaft“ aus Holzkirchen für diese Schulungsmaßnahme vorgeschlagen und darf nun daran teilnehmen.

Obermeister Herbert Kozemko von der Bauinnung Bad Tölz/Wolfratshausen/Miesbach betont die vielseitige Berufsausbildung im Baugewerbe: „Das Baugewerbe mit seiner Vielzahl von Berufen bietet für jeden Jugendlichen eine gute Perspektive und tolle Aufstiegsmöglichkeiten – bis hin zum Maurermeister oder Ingenieur.“ she