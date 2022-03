Berufsleben gestalten mit Familie: So klappt es im Landkreis Miesbach

Landkreis – Die Ansprechpartner der Agentur für Arbeit Rosenheim beraten und unterstützen Frauen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt.

Immer mehr Frauen im Agenturbezirk Rosenheim arbeiten. Darüber informiert die Agentur für Arbeit Rosenheim, die auch für den Landkreis Miesbach zuständig ist. Die Hälfte aller Beschäftigten seien mittlerweile Frauen – ein Anteil, der in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sei.

Der internationale Frauentag am 8. März soll Frauen dazu ermutigen, sich selbst in den Fokus zu rücken und die nötigen Schritte für den Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben zu unternehmen. Der Anspruch dabei ist, dass sowohl Berufs- als auch Familienleben gelingen. So müssen ökonomische Voraussetzungen und individuelle Bedürfnisse abgewogen werden.

Frauen oft in Minijob oder Teilzeit

„Ein Einstieg gelingt dann, wenn sich die Frauen über ihre Ziele und Motive im Klaren sind, und zugleich die privaten oder familiären Interessen in Einklang gebracht sind. Dabei kommt es natürlich zu organisatorischen Veränderungen und neuen Arbeitsteilungen in der Familie, die in den meisten Fällen durch eine individuelle Beratung und viel Information gelingen können“, erklärt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim.

Frauen arbeiten oft in Minijobs oder Teilzeitstellen. In gut bezahlten Jobs hingegen sind anteilsmäßig immer noch zu wenig Frauen tätig. Auch in Führungspositionen findet man meist Männer – und das, obwohl der Frauenanteil auf dem beruflichen Anforderungsniveau Spezialist oder Experte im Agenturbezirk Rosenheim bei knapp 45 Prozent liegt. „Ich bin überzeugt davon, dass viele Frauen viel mehr können, als sie sich zutrauen“, sagt Schankweiler, „und je mehr man lernt, desto mehr traut man sich dann auch wieder zu.“

Corona-Pandemie beansprucht Frauen stärker

Nach wie vor übernehmen überwiegend Frauen die Sorgearbeit und erziehen die Kinder beziehungsweise übernehmen die häusliche Pflegetätigkeit. Gerade während der Corona-Pandemie waren und sind Frauen stark gefordert. Allerdings ist der Anteil der Männer, die sich stärker an der Kinderbetreuung beteiligen, in dieser Zeit deutlich gestiegen.

Sorge- und Erwerbsarbeit gleichzeitig zu bewältigen, bedeutete für viele Familien eine große Herausforderung. Die Corona-Pandemie beansprucht Frauen in der Gesellschaft stärker. Im Zuge der Krise haben sie auch in mehr Fällen ihren Job verloren als Männer.

Mehr als 37.000 Frauen in Minijobs

Im Agenturbezirk Rosenheim sind mehr als 37.000 Frauen in Minijobs, mehr als die Hälfte davon ausschließlich. Gerade Minijobs sind alles andere als krisenfest. In unsicheren Zeiten kürzen Firmen am ehesten bei den Minijobbern. Dazu kommt, dass kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld aus dieser Tätigkeit besteht.

Ein Minijob kann ein erster Schritt nach längerer Arbeitslosigkeit oder Familienzeit sein. Gerade für Frauen, die nach Kinderbetreuungszeiten wieder in den Beruf zurückkehren wollen, ist es eine Möglichkeit zum Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Statistisch belegbar ist jedoch, dass Minijobs einen hohen Klebeeffekt aufweisen und viele Frauen darin über Jahre hängen bleiben.

Arbeitsagentur berät beim Wiedereinstieg

Um die beruflichen Chancen zu verbessern, ist ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis sinnvoller. Dazu kann so auch eine eigene Altersvorsorge aufgebaut werden, um eine mögliche Altersarmut auszuschließen. Für den beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienzeit ist der Arbeitsmarkt aktuell gut aufgestellt. Das Angebot an offenen Stellen ist vielfältig und der Fachkräftebedarf nach wie vor hoch.

Ob es um eine Qualifizierung zum erfolgreichen Wiedereinstieg in das Berufsleben oder eine Teilzeitqualifizierung zur besseren Vereinbarkeit mit der Familie geht: Eine Beratung kann hier schnell weiterhelfen. Auch eine Ausbildung in Teilzeit stellt eine gute Möglichkeit dar. Die Vereinbarung eines Beratungstermins ist unter der kostenfreien Servicenummer 0800/4555500 möglich. ksl