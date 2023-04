Bis 16. April: Dritte Auflage von „Kunst im Schaufenster“ in Holzkirchen

Hier geht’s lang: Bürgermeister Christoph Schmid (l.) und Michael Werner, der sozusagen als Kunstbeauftragter des Atriums, die Gäste der Vernissage mit begrüßte. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Die Aktion „Kunst im Schaufenster“ läuft wieder: Dabei sind bis 16. April Werke von Künstlern aus dem Oberland in Holzkirchner Schaufenstern zu sehen.

Die Eröffnung von „Kunst im Schaufenster Vol. III“ erfolgte im Atrium im Rahmen einer Vernissage. Dabei erinnerte Bürgermeister Christoph Schmid vor vielen Kunstinteressierten und Künstlern bestens gelaunt: „Wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass Kunst im Schaufenster zu einer Wiederholungsaktion wird und dann sogar noch mit einer steigenden Anzahl von Schaufenstern und Kunstschaffenden?“ Die Idee für „Kunst im Schaufenster“ entstand während der Corona-Pandemie in der Holzkirchner Standortförderung, um zumindest für ein bisschen kulturelles Leben zu sorgen und die Holzkirchner Ortsmitte bunter zu gestalten. Die erste Auflage dieser Galerie-Tage war 2021 so erfolgreich, dass beschlossen wurde, die Aktion fortzuführen.

Ein Highlight der Freiluftgalerie ist auch heuer wieder die Ausstellung im Atrium. Der zweite Focus liegt auf den 29 Schaufenstern, in denen feinste Kunst von Öl- und Acrylbildern über Fotografie und Landschaftsmalerei bis hin zu Skulpturen und vielem mehr präsentiert wird. Bei dem kulturellen Bummel durch die Marktgemeinde gibt es zudem noch acht Kunstwerke im öffentlichen Raum, sowie jeweils zwei Ateliers und Ausstellungen zu sehen. Eine Bitte hatte Schmid noch: „Es wäre natürlich schön, wenn die Leute dann auch in die Geschäfte reingehen, ein bisserl was einkaufen und vielleicht auch gleich noch das ein oder andere Kunstwerk erstehen.“



Der Flyer zu „Kunst im Schaufenster Vol. III“ liegt in zahlreichen Holzkirchner Geschäften aus und ist auf der Homepage der Marktgemeinde verfügbar. Helmut Hacker