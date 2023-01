Holzkirchen: Wohnhaus durch Brand komplett zerstört

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Holzkirchen beim Brand eines Einfamilienhauses am Neujahrsmorgen (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – Am Neujahrstag brannte ein Einfamilienhaus aus bislang unbekannter Ursache komplett nieder. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Eine Anwohnerin in der Straße „Auf der Höh“ in Holzkirchen bemerkte am gestrigen Sonntag, 1. Januar, gegen 5.30 Uhr morgens ein in Brand stehendes Gartenhäuschen. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. Die vierköpfige Familie konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Haus retten, eine Katze schaffte es nicht mehr rechtzeitig.

Mit hohem Kräfteeinsatz übernahmen die Feuerwehr aus Holzkirchen zusammen mit den umliegenden Feuerwehren aus Föching, Hartpenning, Otterfing und Mitterdarching die Löscharbeiten. Insgesamt waren allein 110 Floriansjünger im Einsatz, dazu kamen noch Polizei und Rettungsdienst. Die Löscharbeiten seien recht kompliziert gewesen, da „durch die verwinkelte und enge Bauweise der Zugang zum Gebäude schwierig gewesen sei“, so Andreas Schwabenbauer, Kreisbrandinspektor. Über einen Nachbargarten schafften es die Einsatzkräfte schließlich, einen weiteren Zugang zur Feuerbekämpfung zu erhalten.

Bis zum frühen Morgen dauerte der Einsatz, da immer wieder kleine Flammenherde aufloderten. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich. Sofort nach Beendigung der Löscharbeiten nahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort auf. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der KPS Miesbach übernommen. „Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können“, teilte das Polizeipräsidium mit.

Die Familie sei fürs Erste bei Angehörigen untergekommen, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte.