Toxikologische Befunde machen Hoffnung

Brand im Kinderland: Kita in Holzkirchen zum Teil wieder in Betrieb

Teilen

Der Bereich der Salamander-Gruppe wurde durch den Brand im Kinderland komplett zerstört. Der Ostflügel muss noch getrocknet werden. Demnächst sollen aber im intakten Westflügel wieder der Betrieb aufgenommen werden. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Nach dem Brand, der Anfang November an der Kita Kinderland in Holzkirchen gelegt worden ist, kann der Betrieb zumindest teilweise weitergehen.

Bei einem Pressegespräch informierten kürzlich Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid und Petra Götzenberger, Geschäftsführerin der Kinderland GmbH, über den Stand der Dinge nach der mutmaßlichen Brandstiftung der Kita an der Erich-Kästner-Straße vor gut vier Wochen. Nach ersten Messungen kann nun der westliche Teil wieder genutzt werden.

Den Eltern wurde freigestellt, ob sie das Angebot nutzen oder ihre Kinder lieber noch anderweitig unterbringen wollen. Das Stimmungsbild ergab, dass mit Ausnahme der Salamander-Gruppe, die Kinder mit dem Betreuer-Team die Kinderland-Kita wieder mit Leben füllen sollen. Unabhängig davon bleiben die beiden Hort-Gruppen bis auf Weiteres in der Interims-Mittelschule.

An Allerheiligen (1. November) wurde die Feuerwehren Holzkirchen Föching, Hartpenning, Otterfing und Valley gegen 18.15 Uhr alarmiert um den stark qualmenden Brand an der Kita Kinderland in Holzkirchen zu löschen. Weil sich das Dämmmaterial noch einmal entzündete, konnte der Brand erst am Freitag (4. November) in der Früh vollständig gelöscht werden. Erste Ermittlungen der Kripo ergaben, dass es sich um Brandstiftung handelt, nähere Erkenntnisse gibt es aber noch nicht.

Bereits in der Brandnacht liefen die Bemühungen auf Hochtouren, um für die insgesamt 162 Betreuungsplätze einen Ersatz zu finden. Wie Götzenberger sagte, fanden die beiden Hortgruppen relativ schnell und auch gut in der Mittagsbetreuung in der Interims-Mittelschule einen Unterschlupf und werden dort auch bis zur Komplettsanierung des Kinderlandes bleiben. „Ein Glück, dass wir etwas großzügiger geplant haben“, merkte Schmid an.



Komplizierter war es, die Krippen- und die insgesamt vier Kindergartengruppen unterzubringen. Zwar konnten im Kinderland Sauerlach zwei Kindergartengruppen und in Bad Tölz ebenfalls zwei Kindergarten- und die Krippengruppe aufgenommen werden, für die Eltern ist das mit einer ziemlichen Fahrerei und einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden.



Toxikologische Befunde machen Hoffnung

Zwischenzeitlich musste auf Sicht gefahren werden, aber der Wunsch der Eltern und des Kinderland-Teams sei groß, möglichst bald wieder in das Gebäude an der Erich-Kästner Straße zu ziehen. Wie Schmid sagte, gäbe es nach einer sogenannten ersten „Wisch-Probe“ in nicht direkt von dem Brand betroffene Räumen gute Chancen: „Uns wurde gesagt, dass die toxikologischen Werte weit unter den erlaubten Grenzwerten liegen.“

Eine zweite Wischprobe ist für Montag (5. Dezember), anberaumt. Wie Kinderland-Geschäftsführerin Petra Götzenberger erklärte, habe sich das Team bereits Gedanken gemacht, wie das mit einem teil­offenen Konzept funktionieren kann und meinte: „Das wäre auch pädagogisch durchaus interessant.“

Der Raum der Salamander-Gruppe, der im Zentrum des Brandanschlages stand, muss hingegen samt Dachkonstruktion komplett neu hergestellt werden. Weil die Kita Richtung Rosenheimer Straße abfällt, hat sich im östlichen Flügel das Löschwasser gesammelt und ist unter den Estrich gelaufen. Momentan versucht die Holzkirchner Spezialfirma Strobl mittels eines pneumatischen Schiebe-Druck-Verfahrens den Bereich trocken zu legen. „Sollte sich hier Schimmel bilden, wäre das der Super-GAU und wir müssten die Anlage still legen“, erklärte Schmid. Rund fünf Wochen dauert die Prozedur, bei der auch ständig die Werte gemessen werden, um gegebenenfalls sofort handeln zu können. Mittels einer Trennwand wurden nun Ost- und Westflügel abgeteilt.

Bei allen Überlegungen einer Wiederinbetriebnahme stand nach Übereinstimmung aller Verantwortlichen das Kindeswohl an oberster Stelle. Über die Situation wurden die Eltern vergangene Woche bei einer Veranstaltung im Kinderland informiert. Es wurde ihnen freigestellt, ihre Krippen- und Kindergartenkinder wieder in die Einrichtung an der Frühlingsstraße zu bringen. Wie Petra Götzenberger sagte, fiel der Elternwille dafür eindeutig aus: „Es war uns als Träger, den Betreuern und den Eltern wichtig, für die Rückkehr eine gute Basis zu haben.“ Nach Willen der Eltern und Betreuer bleibt lediglich die Salamander-Gruppe noch bis Weihnachten im Kinderland Bad Tölz, um dort noch die Adventszeit zu verbringen. hac

Hier gibt es den Artikel vom Brandtag.