Großer Schaden nach Brand in Holzkirchner Kindergarten

Von: Fridolin Thanner

Ein großes Aufgebot an Feuerwehren war beim Brand am Kindergarten in Holzkirchen im Einsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Holzkirchen – In einem Holzkirchner Kindergarten hat es an Allerheiligen gebrannt. Verletzt wird niemand, der Schaden ist aber groß.

Wie die Holzkirchner Polizei berichtet, wählten Anwohner gegen 18.10 Uhr am Dienstag, 1. November, den Notruf und teilten einen Brand im Kindergarten an der Erich-Kästner-Straße in Holzkirchen mit. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Holzkirchen ein Feuer im Außenbereich des Kindergartens fest.

Die Terrasse stand in Vollbrand, das Feuer griff auf das Gebäude über. Zu dieser Zeit befand sich laut Polizeibericht glücklicherweise niemand im Gebäude. Die eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnten den Brand löschen. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, zehn Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und acht Polizeistreifen vor Ort.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Gebäude ist hingegen groß. Die Polizei beziffert den Schaden mit circa 300.000 Euro.