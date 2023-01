Bündnis „Beste Gegend“ wendet sich mit offenem Brief an Gemeinderatsfraktionen

Von: Sabrina Winklmaier

Das Bündnis „Beste Gegend“ hat sich mit anderen Umgehungsstraßengegnern sehr engagiert gegen die Holzkirchner Südumfahrung eingesetzt. Nach deren Ablehnung durch die Bürger fordert die Gruppierung jetzt, den Binnenverkehr mit anderen Mitteln zu reduzieren. © Helmut Hacker

Holzkirchen – Wenige Wochen ist es her, seit die Holzkirchner bei einem Ratsbegehren relativ deutlich die vom Staatlichen Bauamt Rosenheim vorgeschlagenen Trassen für eine Südumfahrung abgelehnt haben. In einem offenen Brief hat jetzt kürzlich das Bündnis „Beste Gegend“ die im Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen aufgefordert, andere Maßnahmen zur Reduzierung des innerörtlichen Verkehr zu ergreifen.



„Die überwältigende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat uns vom Bündnis Beste Gegend am 20. November durch ihre Stimmabgabe das Vertrauen geschenkt. Dieses Vertrauen ist uns Verpflichtung“, äußern sich die Sprecher des Bündnisses, Fred Langer und Stefan Rank, in dem Schreiben ganz in der Sprache politischer Parteien.

Ob aber allein der sehr rührige, teils aber auch als aggressiv empfundene Einsatz des Bündnisses, für die breite Ablehnung der Umgehung sorgte, bleibt unbeantwortet. Offen und sehr kritisch haben sich nämlich im Gemeinderat selbst überzeugte Umgehungsbefürworter gegen die vom Staatlichen Bauamt Rosenheim als einzig mögliche verbleibende Trassen ausgesprochen.



Um dennoch den innerörtlichen Verkehr zu reduzieren, bietet das Bündnis in dem offenen Brief eine „faire Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Mobilitätskon­zeptes“ und seine „konstruktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Umsetzung aller Maßnahmen an, die zu diesem Ziel führen.“



Wie schon in der Netzplanung Radverkehr der Kommune zu lesen ist, geht eine Verhaltensänderung allerdings nur freiwillig. Um dafür Anreize zu schaffen, ist unter anderem eine entsprechende Infrastruktur notwendig. Mit dem Rufbus „Hoki“ hat die Gemeinde vergangenes Jahr bereits ein im Landkreis vielbeachtetes und gut anlaufendes Werkzeug zur Reduzierung des innerörtlichen Individualverkehrs an den Start gebracht. Ein weiterer Baustein könnte der Beitritt zur bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte“ sein, die sich für Tempo 30 einsetzt, und der Mitte vergangenen Jahres auf Antrag der Grünen beschlossen wurde.

Um die Blechlawinen an den Wochenenden und den Stoßzeiten aus Holzkirchen herauszubringen, braucht es laut Überzeugung des Bündnisses gezielte Beschränkungen des individuellen motorisierten Verkehrs, „die einhergehen mit einer deutlichen Verbesserung des Angebots für Fußgänger, Radfahrer und des öffentlichen Nahverkehrs“. Ob und wie mit solchen Maßnahmen der Pendlerverkehr zum Bahnhof, der derzeit als moderne Mobilitätsdrehscheibe in Planung ist, oder der Wochenend-Ausflugsverkehr zu zügeln sein wird, bleibt abzuwarten.

Konkrete Vorschläge sind dem offenen Brief nicht zu entnehmen. Dazu nötige Maßnahmen wie der Ausbau eines überregionalen gut funktionierenden ÖPNV kann die Gemeinde selbst auch nur sehr eingeschränkt beeinflussen. Es bleibt also unter den gegebenen Voraussetzungen bei dicken Brettern, die die Marktgemeinde zur Reduzierung des innerörtlichen Verkehrs zu bohren hat. Dazu ist man beim Bündnis „Beste Gegend“ jedenfalls „gespannt, welche Maßnahmen besprochen“ werden. hac