Bürgerversammlung in Otterfing: Viel drehte sich ums Windrad

Auge in Auge mit den Otterfingern hatte Bürgermeister Michael Falkenhahn an seiner ersten Bürgerversammlung sichtlich Freude und stellte sich dabei auch kritischen Fragen. © Hacker

Otterfing – Premiere für Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn: Erstmals seit seinem Amtsantritt konnte er zur Bürgerversammlung einladen. Windkraft war ein großes Thema.

Erstmals konnte Bürgermeister Michael Falkenhahn bei der Bürgerversammlung persönlich vor die Wähler treten und Rede sowie Antwort stehen. Knapp die Hälfte des Vortrags nahm das Projekt „Windenergie Hofoldinger Forst“ in Anspruch. Rund 50 Besucher hörten sich in der Schulaula Falkenhahns Bericht und seine Antworten auf schriftlich eingegangene Anfragen an. In der Pause bestand zudem die Gelegenheit, direkt mit dem Rathauschef und Mitarbeitern der Verwaltung ins Gespräch zu kommen.



„Es ist echt schön, sich endlich bei einer Bürgerversammlung gegenüber zu stehen“, begrüßte Falkenhahn die Zuhörer. Mit viel Leidenschaft widmete er sich dabei dem Sachstand zum Bürgerwindrad. Dabei ging er ausführlich auf Kritikpunkte sowie Mythen und Legenden ein, wie er es nannte.

Vogelsterben gering bei Windrädern

Nicht wegzudiskutieren sei, dass die Windräder mit einer Nabenhöhe von 160 Metern und einem ebenso großen Durchmesser der Rotorblätter aus bestimmten Blickwinkeln gesehen werden. Schattenwurf oder Infraschall sollen aber aufgrund der Entfernung und Lage der Windräder im Hofoldinger Forst kein Problem darstellen. Ebenso soll sich der Eingriff in den Wald dank neuer Fundamenttechniken in engen Grenzen halten.

Auch das Vogelsterben werde durch die drei Windräder nicht in die Höhe getrieben: „Laut Statistik sterben deutschlandweit jährlich 100.000 Vögel durch Windräder. Rund 70 Millionen fallen dem Straßenverkehr und über 100 Millionen Glasscheiben zum Opfer“, sagte er und merkte an, dass er sich diese Einschätzung von Alfred Aigner von der Greifvogelauffangstation habe bestätigen lassen: „So lange es kein Windpark wird – und davon sind wir weit entfernt.“

Zahlreiche neue Projekte in Otterfing

Dem gegenüber stehe eine erneuerbare Energie, die sowohl vom verwertbaren finanziellen als auch Stromertrag her alleine in Hand der drei Gemeinden Aying, Otterfing und Sauerlach sowie deren Bürgern sei. „Natürlich ist das nur ein Baustein der Energiewende, aber ein wichtiger für unsere Zukunft“, schloss Falkenhahn sein Plädoyer und bekam dafür regen Applaus.

Weiter berichtete er über die Wasserversorgung in Otterfing, die sich die Gemeinde die vergangenen beiden Jahre rund 3,4 Millionen Euro kosten ließ. Unter anderem standen da Grabungen für Brunnen III und die Erneuerung der maroden Wasserleitung nach Wettlkam an.

Für die Sanierung der unter Wasser stehenden Turnhalle musste die Gemeinde fast 700.000 Euro berappen.

Erfreut war Falkenhahn, dass nach zehn Jahren hin und her endlich der Teufelsgraben-Radweg gebaut werden konnte.

Ein Projekt, das demnächst angegangen werden soll, ist die Neugestaltung des Landkramerplatzes.

Der Arbeitskreis Soziales hatte angefragt, wie es um das bereits im Gemeinderat besprochene Thema Mehrgenerationenhaus steht. Da verwies der Rathauschef auf die Einstellung von Sigrid Speer, die im Frühjahr als Quartiersmanagerin begonnen hat, Netzwerke für den Bau einer solchen Wohnanlage zu knüpfen. Über den Standort herrscht laut Falkenhahn indes noch keine Klarheit: „Auch wenn die Thoma­wiese gesetzt ist, wir sind noch auf der Suche nach einer Alternative. Zudem ist die Finanzierung keine einfache Sache, aber wir sind mit Hochdruck dran.“

Fragen zu Rathaus und Sportzentrum

Zu Fragen zur Bevölkerungsentwicklung nahm der Rathauschef auf das 2007 entwickelte und richtungsweisende Ortsentwicklungskonzept Bezug. Er erklärte, dass die dort beschriebenen Ziele zu Wachstum und Nachverdichtung von jährlich 1 bis 2 Prozent im Schnitt gehalten würden.

Fragen von Bürgern, warum das Rathaus „so derhaut“ ausschaue und wie es um das neue Sportzentrum stehe, beantworte Bürgermeister Michael Falkenhahn mit Hinweis auf die knappe Finanzdecke. „Was notwendig ist, wird repariert, aber wir müssen uns jetzt zuerst um die Pflichtaufgaben kümmern“, erklärte er. „Deswegen muss auch die millionenschwere Kür eines neuen Sportzentrums zurückgestellt werden.“ hac