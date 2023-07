Holzkirchen: Einbrecher stiehlt Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro

Von: Sabrina Winklmaier

Ein gekipptes Fenster macht es Einbrechern einfach. © Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Holzkirchen – Ein bislang Unbekannter drang am Samstag in ein Wohnhaus in der Tölzer Straße ein. Er entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Polizei sucht nach dem Einbrecher.

Wie die Polizei Holzkirchen mitteilt, drang ein unbekannter Täter am Samstag, 15. Juli, über die Terassentür eines Wohnhauses in der Tölzer Straße ein. „Der Täter entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro“, teil Dienststellenleiter Johann Brandhuber mit. Der entstandene Schaden an der aufgebrochenen Terassentür beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 1000 Euro.

Die Polizei Holzkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden bereits Spuren am Tatort gesichert, die derzeit ausgewertet werden, teilt die PI mit. Zeugen, die am Samstagvormittag oder davor verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tölzer Straße (Einmündung Bergfriedstraße) gemacht haben, melden sich bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter Telefon 08024/90740.

Bereits am vergangenen Wochenende gab es einen versuchten Einbruch in Reitrain in der Gemeinde Kreuth. Einer der drei Täter schlug eine Glastür am Garten ein, woraufhin die Besitzer des Hauses wach wurden. Die drei Unbekannten flüchteten.