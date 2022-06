Granatenfund in Holzkirchen: Sprengung für Mittwoch geplant

Der Bereich am Bahnhof Holzkirchen muss nach einem Granatenfund gesperrt werden. © David Inderlied/dpa (Symbolbild)

Holzkirchen – Nachdem am Dienstag am Bahnhofsweg in Holzkirchen zwei Weltkriegsgranaten gefunden worden, sollen diese am Mittwoch gesprengt werden.

Am Dienstag (31. Mai) wurden in den Abendstunden am Bahnhofsweg in Holzkirchen bei Baggerarbeiten zwei Weltkriegsgranaten aufgefunden. „Diese müssen laut Aussagen des Sprengmeisters vor Ort gesprengt werden“, teilt die Polizeiinspektion Holzkirchen mit. „Die Maßnahme wird im Laufe des Vormittags durchgeführt.“

Aufgrund dessen müssen für die Dauer der Sprengung im Umkreis von 100 Metern alle Gebäude sowie Teile des Bahnhofs gesperrt werden. Alle auch in diesem Radius befindlichen Verkehrswege können währenddessen nicht befahren werden. Eine Umleitung durch Feuerwehr und Polizei wird derzeit eingerichtet. Die Bahnlinien in Richtung Tegernsee, Lenggries, Bayrischzell und Rosenheim müssen ebenfalls zeitweise eingestellt werden.

Das Landratsamt Miesbach, die Feuerwehr Holzkirchen sowie die Polizei Holzkirchen befinden sich derzeit im Einsatz. „Es besteht keine akute Gefahr für die Bevölkerung“, erklärt die Polizei. „Dabei handelt es sich um das übliche Vorgehen beim Fund von Sprengkörpern.“ ksl