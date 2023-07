Warngau: Kita-Anbau am Kapellenfeld eingeweiht

Nur kurz durften die „Großen“ an die Spielgeräte, ehe sie von der eigentlichen Zielgruppe wieder in Beschlag genommen wurden (v.l.): Pfarrer Gottfried Doll, KiTa-Verbundpflegerin Anni Bichler, die Leiterin des Kita-Verbundes Holzkirchen Barbara Scheckenbach, Rebekka mit Mama Ulrike Emlinger sowie Martin Wolf, Mats und Bürgermeister Klaus Thurnhuber. © Helmut Hacker

Warngau – Mit einem bunten Fest für Groß und Klein wurde kürzlich die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Kita am Kapellenfeld in Warngau gefeiert – samt Eiswagen.

Warngaus Bürgermeister Klaus Thurnhuber war über das Gewusel sichtlich erfreut: Damit war er nicht allein, auch einige Gemeinderäte waren der Einladung gefolgt und schauten mit großem Wohlwollen, was das Gremium da mit dem Erweiterungsbau auf den Weg gebracht hat. Wie Thurnhuber sagte, kostete der Anbau rund 1,3 Millionen Euro. Auch wenn die Hälfte aus staatlichen Fördermitteln kommt, ist das immer noch eine stattliche Summe. Wobei der Rathauschef in seiner kurzen Ansprache zusagte: „Wir schauen schon darauf, dass wir bei der Kinderbetreuung gut dranbleiben.“



Ganz aus heiterem Himmel geschah das aber nicht. Schon als 2015 die Kita am Kappellenfeld eröffnet wurde, waren die Planungen für einen Anbau mit Bewegungsraum mitgedacht worden. 2019 folgte schließlich der Gemeinderatsbeschluss dazu. Für das, was dann bis 2022 folgte, und jetzt wie aus einem Guss wirkt, bedanken sich die Kinder mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen?“

Traditionell gab es von Regina Eberl, Leiterin der Kita am Bergfeld, Salz und Brot zum Einzug. Die nahm Martin Wolf in Vertretung der erkrankten Leiterin Eva Vaupel gerne an. An die Gemeinde und die Katholische Kirchenstiftung St. Laurentius und St. Josef in Holzkirchen als Träger gerichtet erinnerte Wolf, dass das Team bei der Ausgestaltung der Kita seine Vorstellungen gut hat einfließen lassen können: „Vielen Dank dafür, das ist nicht selbstverständlich.“



Mit dem Anbau können nun am Kappellenfeld in zwei Kita-Gruppen 52 Kinder betreut werden. Organisatorisch hat sich die Kita am Kappellenfeld als eigenständige Betreuungseinrichtung vom Pfarrkindergarten St. Johann am Bergfeld als bisheriges Mutterhaus getrennt. Nach wie vor stehen aber beide Einrichtungen unter der Obhut des Katholischen KiTa-Verbunds Holzkirchen. „Zwei kleinere Einrichtungen passen zu Warngau besser als eine große und aushelfen tun wir uns natürlich, wo immer es geht, auch weiterhin gerne“, versicherte Eberl. hac