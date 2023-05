Entdeckung in Otterfing: Dorfbrunnen am Landkramer Platz freigelegt

Teilen

Geschätzte 14 Meter geht der alte Dorfbrunnen in die Tiefe: Genauer nachmessen wollten das Florian Mang vom Bauamt (l.) und dessen Leiter Hubert Zellner. © Helmut Hacker

Otterfing – Der neue Landkramer Platz in Otterfing nimmt Formen an. Bei Erdarbeiten wurde der alte Dorfbrunnen entdeckt, der jetzt neu in Szene gesetzt wird.

Zwar war bekannt, dass es am Landkramer Platz in Otterfing einmal einen Brunnen gab, so recht wusste aber niemand mehr, in welchem Zustand und wo genau er ist.



Dass er jetzt zum Vorschein kam, ist, wie Bürgermeister Michael Falkenhahn am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, ein Glücksfall: „Wir wissen nur, dass auf den Landkramer Platz bis 1903 eine Wasserleitung aus Dietramszell zu dem Brunnen führte. Später wurde er als sogenannter Schluckbrunnen für die Molkerei zur Reinigung ihrer Gerätschaften benutzt.“



Brunnen soll wieder Treffpunkt werden

Der Rathauschef ist sich sicher, dass damals der Brunnen ein beliebter Treffpunkt war – und genau das soll der Platz jetzt wieder werden. Rund 465.000 Euro lässt sich das die Gemeinde kosten. Dazu gibt es einen Zuschuss von 186.000 Euro aus dem EU-Förderprogram Leader.



Auch wenn die Kosten für die zumindest optische Wiederherstellung des alten Brunnens nicht eingepreist sind, soll das natürlich geschehen. Eine betonierte Bodenplatte wurde schon geliefert. Anschließend soll die Brunnenfassung aufgemauert und mit einer Plexiglasplatte verschlossen werden, die den Blick in die Tiefe ermöglicht.



Bauamtsleiter Hubert Zellner geht davon aus, dass der Landkramer Platz, wenn die Arbeiten weiter so gut vorangehen, als neue Begegnungsfläche wie geplant mit einem aktiven Brunnen und Trinkwasserspender sowie Sitzgelegenheiten Mitte des Jahres eröffnet werden kann. Helmut Hacker