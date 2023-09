Start für Radweg zwischen Weyarn und Miesbach

Von: Sandra Hefft

Symbolischer Spatenstich für den neuen Radweg: (v.l.) Bauamtsleiter Andreas Haimerl, Michael Schnitzenbaumer, Geschäftsleiterin Cristel Altenweger, zweiter Bürgermeister Franz Demmelmeier, Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr, Matthias Kreuz (Staatliches Bauamt Rosenheim) und Planer Josef Gruber-Buchecker. © Sandra Hefft

Weyarn – Bei Thalham erfolgte der Spatenstich zum geplanten Radweg zwischen den Kommunen Weyarn und Miesbach. Der Großteil des ersten Abschnitts soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Gelegenheit macht Radweg: So etwa könnte die Vorgeschichte zum aktuell entstehenden Radweg zwischen Weyarn und Miesbach zusammengefasst werden. Am Montag (4. September) trafen sich die Verantwortlichen zum symbolischen Spatenstich des ersten Teilabschnitts zwischen Thalham und Kleinpienzenau.

Hilfe von oben

Lange harrte der Radweg zwischen Weyarn und Miesbach wegen hoher Kosten seiner Umsetzung. Deswegen wandten sich Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr und Miesbachs langjährige Bürgermeisterin Ingrid Pongratz an die Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner, die damals noch das Amt der Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr innehatte. Aigner war „bei der Antragstellung dann sehr behilflich“, lobt die Gemeinde Weyarn.

Das Projekt fand seinen Platz im Bayerischen Radwegebau-Programm 2020 bis 2024, damit war der Grundstock der staatlichen Finanzierung gelegt. Um die mögliche Trassenführung des Radweges kümmerte sich das Staatliche Bauamt Rosenheim, Weyarn und Miesbach obliegen die Grundstücksverhandlungen.

Miesbach verhandelt noch

An diesem Punkt arbeitet vor allem die Stadt Miesbach weiterhin. „Bei uns dauert‘s noch“, erklärte Bürgermeister Gerhard Braunmiller beim Spatenstich. Er hofft, dass der bereits erfolgte Baubeginn in Thalham als „Motivationsschub“ dienen könnte, „manche Leute zu überzeugen“.



In der Gemeinde Weyarn ging es dagegen plötzlich sehr schnell: Als kurzfristig eigentlich bereits verplante Gelder des Freistaats freigeworden waren, schnappte der Gemeinderat kurzerhand zu. Großes Lob ging an das Ingenieurbüro Gruber-Buchecker und Matthias Kreuz vom Staatlichen Bauamt in Rosenheim für die gute Zusammenarbeit. „So unbürokratisch und so schnell ist es noch nie gegangen“, sagte Weyarns Bürgermeister Wöhr. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei 2,4 Millionen, der gemeindliche Anteil bei 400.000 Euro.



Neben der bald entspannten Möglichkeit, mit dem Rad von A nach B zu kommen, erreicht die Gemeinde mit dem Bauprojekt noch weitere Ziele. So etwa die Verkehrsberuhigung am Ortsausgang in Thalham. Dort soll es einen Radwegübergang und eine Geschwindigkeitsbeschränkung geben. Weitere Maßnahmen der Gemeinde Weyarn sind die Verbesserung in der Oberflächenentwässerung in Kleinpienzenau, Großpienzenau Süd-West und Thalham Ost. Zudem wird eine asphaltierte Anbindung an den Radweg in Großpienzenau geschaffen.

Weil die Strecke im Wesentlichen über bestehende Feldwege laufen soll, darf der neue Radweg auch gleichberechtigt im Zuge der Land- und Forstwirtschaft genutzt werden. Laut Kreuz gebe es in der Praxis kaum Probleme mit Kombi-Radwegen, außer Acht gelassen werden entsprechende Befürchtungen aber nicht.



Begleitet wird der Baubeginn am Ortseingang Thalham mit einer Ampelregelung. Dafür bittet Bürgermeister Wöhr um Verständnis. Der Großteil der Maßnahme soll von Weyarner Seite noch in diesem Jahr fertig werden.