Feier: Zehnjähriges für Valleyer Medizinproduktehersteller Oped und Oberland Werkstätten

Teilen

Aufrichtige Worte für die Mitarbeitenden der bei Oped ausgelagerten Arbeitsgruppe der Oberland Werkstätten sprachen kürzlich (v.l.): Oped-Chef Stefan Geiselbrechtinger, Markus Gruber (Amtschef des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales) und Oliver Gosolits, Geschäftsführer der Oberland Werkstätten Miesbach. © Helmut Hacker

Valley – Seit nunmehr zehn Jahren sind Menschen mit Behinderungen beim Medizinprodukte-Hersteller Oped in Valley beschäftigt.

Begonnen hatte die Kooperation 2012 mit sieben Mitarbeitern der Oberland Werkstätten Miesbach. Inzwischen ist die Gruppe auf knapp 20 unverzichtbare „Opedler“ angewachsen. Bei der gemeinsamen Jubiläumsfeier in der werkseigenen Kantine hob Oped-Geschäftsführer Stefan Geiselbrechtinger kürzlich heraus, dass diese gelebte Inklusion für das Unternehmen unentbehrlich geworden ist.

Geiselbrechtinger: „Haben noch nie eine Reklamation bekommen.“

Wer bei einem Oped-Firmenrundgang selbst einmal beobachtet hat, mit welcher Akribie die Mitarbeiter der Oberland Werkstätten allerlei Orthesen zerlegen und feinsäuberlich wieder aufbereiten, kann Geiselbrechtingers Lob nachvollziehen: „Wenn wir mit dem, was wir machen, gut sind, habt ihr einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.“ Unverständnis äußerte er darüber, dass in anderen Ländern solche Aufarbeitungen kategorisch abgelehnt werden, dabei spart das Ressourcen und CO2. „Wir haben noch nie eine Reklamation bekommen. Im Gegenteil, für uns ist es ein echter Wettbewerbsvorteil, wenn wir das unseren Kunden zeigen können.“ Weiter erklärte der Oped-Chef, dass diese Form des „Made in Germany“ dann auch nicht wegen des sozialen Gewissens heraus zelebriert wird, sondern weil es voll leistungsfähig ist: „Das ist der Baustein in unserer Unternehmenskultur, der den Unterschied und uns besser macht als unsere Mitbewerber.“



Dass der Schritt der Oberland Werkstätten Mitarbeiter, heraus aus dem geschützten und behüteten Arbeitsumfeld in Miesbach in die ausgelagerte Arbeitsgruppe bei Oped, viel Mut verlangt hat, hob Oberland-Werkstätten-Geschäftsführer Oliver Gosolits heraus: „Ich habe größten Respekt davor, dass ihr etwas Neues gewagt habt und euch an einem regulären Arbeitsplatz so hervorragend bewährt.“ Gelungen ist das nach Gosolits‘ Überzeugung auch, weil bei der Entwicklung der Prozessschritte für die Aufbereitung stets enger Kontakt gehalten wurde, wie jeder einzelne Mitarbeiter seine ganz besonderen Fähigkeiten einbringen kann und es immer außer Frage stand, dass sie vollwertige Mitglieder der Oped-Familie sind.



Von diesen Erfahrungen möchte auch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales profitieren: „Wir bekommen hier sehr wichtige Anregungen, wie wir das Thema Inklusion konzeptionell und erfolgreich weiterentwickeln können“, sagte Amts­chef Markus Gruber. Parademäßig sei es der Oped und den Oberland Werkstätten gelungen, die Arbeit von Menschen mit Behinderung weg von der Negativbetrachtung hin zur Stärkung deren ganz besonderen Fertigkeiten und Talente herauszustellen. hac