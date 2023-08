Autofahrer kollidiert mit Motorradfahrer / Alkoholtest ergibt Wert von mehr als 1,1 Promille

Fellach – Auf der Fellacher Hauptstraße kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Autofahrer einen Wert von mehr als 1,1 Promille fest.

Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, ereignete sich am Montag. 14. August, gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Fellach. Verwickelt in den Unfall waren ein 60-jähriger Autofahrer und ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Ismaning. „Unfallursächlich geriet der 60-jährige PKW-Fahrer aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Motorrad“, teilt Polizeihauptmeister Ulrich Meier mit. Der Motorradfahrer kam daraufhin zu Fall und zog sich eine Fußverletzung zu. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Polizisten konnten während der Unfallaufnahme einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Autofahrer wahrnehmen. Bei einem durchgeführten Alkoholtest ergab sich ein Wert jenseits der 1,1-Promille-Grenze. Die Beamten stellten den Führerschein des 60-Jährigen noch vor Ort sicher, der Mann musste zudem zur Blutentnahme. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.