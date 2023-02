Für die Ukraine: Nächster Hilfskonvoi der Bürgerstiftung Holzkirchen im März

Von: Sandra Hefft

Hilfe, die ankommt: Spendenverteilung vom Winter-Hilfstransport in der Region Cherson. © privat

Holzkirchen – Im März soll sich ein weiterer Konvoi mit Hilfsgütern in die Ukraine aufmachen. Dazu bittet die Bürgerstiftung Holzkirchen um Spenden.

„Die Zivilbevölkerung, die in der Ukraine ausharrt, lebt nach den fatalen russischen Angriffen auf die Infrastruktur unter teilweise unmenschlichen Bedingungen“, erklärt die Bürgerstiftung Holzkirchen. Diese hilft bereits zum dritten Mal den in der Region lebenden Ukrainern, Hilfsgüter-Transporte in die Kriegsgebiete zu organisieren.

Die vorangegangenen beiden Hilfskonvois aus Holzkirchen waren ein großer Erfolg: „Alle Spenden sind direkt bei den Bedürftigen in der Ukraine angekommen. Sogar die Menschen in den schwer umkämpften Regionen Charkiw und Cherson konnten erreicht und damit unterstützt werden“, lässt die Bürgerstiftung freudig verlauten.

Nun will sie am ersten Märzwochenende wieder einen Transport mit Hilfsgütern unterstützen. Sachspenden dafür seien in den vergangenen Wochen ausreichend eingegangen, was aber noch dringend benötigt werde, sind Geldspenden. „Jeder einzelne Euro macht einen Unterschied“, betont die Bürgerstiftung. Davon sollen spezifische Hilfsgüter wie Medikamente, Hygieneartikel, Stromgeneratoren, bestimmte haltbare Lebensmittel und andere Dinge, die in der Ukraine schwer zu erhalten sind, zu Sonderkonditionen und möglicherweise mit Mengenrabatten in Bayern eingekauft werden.

Damit das noch besser gelingt, bittet Sibylle König, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Holzkirchen, die „Entscheider“ in den Bereichen Lebensmittel und Medikamente, mit der Organisation Kontakt aufzunehmen: „Wir würden so gerne die Geldspenden so effizient wie möglich einsetzen, damit jeder gespendete Euro einen doppelten oder dreifachen Unterschied für die Menschen in der Ukraine macht“, erklärt sie.

Deshalb bemühe sich die Bürgerstiftung um günstige Preiskonditionen bei Lebensmittel- und Pharmakonzernen. Die Bürgerstiftung und die Sauerlacher Kollegen vom Verein „Ukrainehilfe München“ sind im engen Austausch mit Partnerorganisationen in der Ukraine, um möglichst bedarfsorientiert und effizient zu helfen.

„Wie beim jüngsten Konvoi wird das Unternehmen MAN Truck & Bus SE wieder kostenfrei einen Lastwagen mit Fahrern plus Kraftstoff und hat diesmal sogar einen Lagerraum an der polnisch-ukrainischen Grenze organisieren, wo die Hilfsgüter bis zur Abholung durch die Freiwilligen aus der Ukraine trocken und sicher zwischengelagert werden können“, betont Bürgerstiftungs-Geschäftsführerin Sibylle König. Jeder gespendete Euro komme zu 100 Prozent bei den notleidenden Menschen in der Ukraine an. Königs Hoffnung: „Vielleicht kann dieses Mal nicht nur ein 15-Tonner befüllt werden wie im Dezember, sondern ein ganzer Sattelzug.“

Spendenkonto der Bürgerstiftung Holzkirchen Spendenkonto BSH Raiffeisenbank Holz­kirchen-Otterfing e.G.

IBAN: DE93 7016 9410 0000 0111 00

BIC: GENODEF1HZO

Verwendungszweck: Hilfskonvoi Ukraine

Bei Spenden bis zu 300 Euro gilt die Überweisung als Spendennachweis für das Finanzamt. Bei Spenden über 300 Euro sendet die Bürgerstiftung eine Spendenbescheinigung zu. Bitte dazu Namen und Adresse im Verwendungszweck angeben.