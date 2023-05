Nächste Partie gegen den TSV Grünwald

Fußball Landesliga: TuS Holzkirchen verschenkt gegen Dachau zwei Punkte

Von: Sandra Hefft

Teilen

Bester Mann auf dem Platz: Benedikt Zeisel hielt nicht nur zwei Elfer gegen Dachau, sondern bewahrte sein Team auch in manch anderer Situation vor der möglichen Komplett-Pleite. © Wedekind

Holzkirchen – Die Enttäuschung beim TuS Holzkirchen: Statt eines Befreiungsschlags im Abstiegskampf der Fußball Landesliga gab es gegen den ASV Dachau nur ein 3:3.

Es hätte ein wunderbarer, sonniger Fußballnachmittag samt Tribünen-Einweihung für den TuS Holzkirchen werden können. Doch das Spiel 1 nach dem überraschenden Rücktritt von Chef-Coach Joe Albersinger endete wieder einmal, wie so oft in der jüngsten Vergangenheit, enttäuschend.

„Ich weiß nicht, was da heute passiert ist, aber wenn du nach 45 Minuten 3:0 führst, musst du so ein Ergebnis einfach nach Hause bringen“, trauerte Kapitän Benedikt Zeisel mit Recht den verschenkten Punkten hinterher. Dabei lag es in keinem Fall am überragenden Auftritt des Holzkirchner Urgesteins, denn der musste bereits in den ersten Minuten gleich dreimal seine Klasse beweisen. Dann aber drückten die TuS-Kicker selbst aufs Tempo.

Es wurde hoch gepresst, und Dachaus Abwehr bekam mächtigen Druck zu spüren. Auch das erste Erfolgserlebnis stellte sich früh ein. In der 18. Minute konnte ASV-Torhüter Artem Bykanov einen strammen Freistoß von Alex Zetterer nur nach vorne weg boxen und Christopher Korkor lenkte den Nachschuss von Florian Siebler zum 1:0 über die Linie. Auch den nächsten Treffer erzielte der Holzkirchner Top-Torjäger. Nachdem der Keeper ihn im Strafraum von den Beinen geholt hatte, verwandelte er selbst den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0 (27.). Danach gelang auch Dachau etwas mehr und erhielt nach einem Foul von Charles Chauque einen Strafstoß. Zeisel behielt jedoch die Ruhe und hielt den Schuss. Wenig später schien dann alles nur für den TuS zu laufen, denn Pirmin Lindner gelang nach feinem Angriff noch vor der Pause das 3:0 (41.).



„Dann wurde uns aber irgendwie der Stecker gezogen“, verstand Spielertrainer Maximilian Drum die Welt nicht mehr. Zwar hielt Zeisel auch noch den nächsten Elfer von Dachau (53.), doch beim 1:3 (65.) durch Yazid Ouro-Akbo Adjai war selbst er dann machtlos. Und Dachaus Druck wurde noch zwingender. In der 73. Minute bekamen die Gäste nach einem recht ungeschickten Foul von Sean Erten bereits den dritten Strafstoß zugesprochen. Zvonimir Kulic verwandelte diesen recht humorlos zum 2:3. Und irgendwie war an diesem Tag auch das 3:3 dann nur mehr die logische Folge. Ouro-Akbo Adjai gelang letztendlich alles andere als unverdient der 3:3-Ausgleich (81.).



Abteilungsleiter und Co-Trainer Thomas Zetterer war nicht zu Unrecht mächtig angefressen. „Da war heut der ein oder andere Akteur dabei, da hat mir einfach der letzte Einsatz und die letzte Leidenschaft gefehlt!“. Viel Zeit zum Hadern bleibt dem TuS jedoch nicht.

Nächste Partie gegen den TSV Grünwald

Bereits am Freitag (12. Mai) um 19.30 Uhr wartet die nächste harte Nuss im Abstiegskampf, denn beim TSV Grünwald werden die Trauben sicher nicht niedriger hängen.