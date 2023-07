Geld geht ans Hospiz: Kunstaktion Eulenpfad in Holzkirchen

Rund um die Eule „The Reader“ versammelten sich Künstler, Akteure, Vertreter von Wild in Art sowie (v.r.) Bürgermeister Christoph Schmid und Gräfin Franziska von Drechsel. © Helmut Hacker

Holzkirchen – In Holzkirchen sind derzeit allerlei Eulen zu bewundern. Sie sind Teil einer Kunstaktion. Diese soll Geld für das Oberland-Hospiz in Bad Wiessee einbringen.

Seit Kurzem bevölkern zwölf große und sieben kleine Eulen in ihren bunten Kleidern Holzkirchen. Zugrunde liegt das Engagement von Realschullehrerin Elisabeth Schick-Billy, der Organisation Wild in Art sowie regionalen Künstlern, Kitas und Schulen.



Gestaltet haben die Eulen regionale Künstler aber auch Kitas und Schulen. Eines haben die Tiere gemeinsam, sie sollen den Betrachter eine Botschaft mitgeben. Sei es „Die Hüterin des Waldes“ der Oberland-Realschule oder „Hoki“, die bei Lizzie Hladick das Licht der Welt mit ihren großen Augen erblickte.

Der Idee zu Grunde liegt das Engagement der britischen Organisation Wild in Art, die mit ihren Kunstveranstaltungen Gelder für wohltätige Zwecke sammelt. Den Kontakt knüpfte Elisabeth Schick-Billy und so wurde Holzkirchen nach Manchester, Sydney, Melbourne, Kapstadt und São Paulo die erste Station von Wild in Art in Deutschland. Zu sehen sind die Eulen noch bis zum 8. September im Gemeindebereich.

Versteigerung am 14. September

Als nächstes wichtiges Datum „Please, save the date!“ nannte Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid bei der kleinen Eröffnungsfeier vor der Gemeindebücherei den 14. September: Dann nämlich werden um 18 Uhr die außergewöhnlichen Eulen-Kunstwerke zu Gunsten des Hospizkreises im Landkreis versteigert. Ein Teil des Geldes wird für den Aufbau des stationären Hospizes in Bad Wiessee verwendet.

Wie deren Vorsitzende Gräfin Franziska von Drechsel erinnerte, wird dafür noch eine Menge Geld benötigt: „Vielen Dank für diese großartige Unterstützung, um todkranken Menschen ein würdiges letztes Zuhause zu schaffen.“ Wo genau die Versteigerung stattfindet, wird noch bekannt gegeben. Bis dahin rentiert es sich den Weg der „The Big Hoot“ genannten Kunstmeile abzulaufen. Dazu gibt es, nicht nur für Kinder, ein Mitmachbuch, dass die genauen Stationen der Eulen und deren Künstler nennt. Zu haben ist es im Bürgerbüro der Gemeinde. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es außerdem auf der Homepage von „The Big Hood“. Helmut Hacker